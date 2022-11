Iraní que inspiró La Terminal, de Spielberg, muere en aeropuerto de París

Por Jeffrey Schaeffer

PARÍS (AP) — Un hombre iraní que durante 18 años vivió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y cuya saga inspiró ligeramente la película The Terminal, dirigida por Steven Spielberg, murió el sábado en el aeropuerto que durante mucho tiempo consideró su hogar, informaron autoridades.

Mehran Karimi Nasseri falleció en la Terminal 2F del aeropuerto alrededor del mediodía después de sufrir un paro cardiaco, según un agente de la autoridad aeroportuaria de París. La policía y un equipo médico lo atendieron, pero no lograron salvarlo, agregó el agente —que no estaba autorizado para revelar su nombre.

Año tras año, durmió en una banca de plástico roja y hacía amistad con trabajadores del aeropuerto, se bañaba en las instalaciones del personal, escribía su diario, leía revistas y observaba a los pasajeros en tránsito.

El personal lo apodó Lord Alfred y se convirtió en una pequeña celebridad entre los pasajeros.

“Eventualmente me iré del aeropuerto”, dijo a The Associated Press en 1999, fumando una pipa sentado en su banca, con un aspecto frágil, poco cabello, los ojos hundidos y las mejillas demacradas. “Pero aún espero un pasaporte o una visa de tránsito”.