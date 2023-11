“La Raíz”, tema de Valeria Castro que surgió de la tragedia, competirá en los Grammy

“La Raíz”, perteneciente al primer álbum de Valeria titulado “Con Cariño y Con Cuidado”, se medirá en la ceremonia de los Latin Grammy con temas de Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Santiago Cruz y Juan Carlos Pérez Soto.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El amor propio y la lección de no poder controlar todo a su alrededor llevaron a la cantautora española Valeria Castro a escribir “La Raíz”, tema que le valió su primera nominación al Latin Grammy en la categoría de “Mejor Canción Cantautor”.

“La Raíz” surgió a partir de la erupción volcánica que sufrió de la isla de La Palma, perteneciente al archipiélago atlántico de Canarias, y que mantuvo a la comunidad en vilo durante varios meses del 2021.

La catástrofe arrasó con la casa de la abuela de Valeria, así como con el resto del pueblo del que es originaria.

“[‘La Raíz’] nació desde la intención de buscar el amor propio en una situación que me había sobrepasado, que era la de la erupción volcánica de la isla de La Palma, de mi isla, que había arrasado con gran parte de mi pueblo, incluida la casa familiar de mi abuela, todo lo que eso conllevaba, el pensar cómo ha desaparecido de repente, de la noche a la mañana, todos los recuerdos que yo tengo de mi infancia, de mi madre, de mi abuela, la casa donde nació mi madre, era difícil de digerir, sobre todo más yo que soy cuidadora de los míos”, explicó en entrevista para SinEmbargo la cantautora.

“Recuerdo las últimas semanas en que ese volcán estaba en erupción, yo iba y venía a la isla, y de repente me senté en el sillón de mi casa, en frente de ese volcán, y escribí esa primera frase del estribillo que dice ‘pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz’, era esa forma de resignarse. Lo que está en la mano de una pues se podrá hacer, pero lo que no, sólo queda cuidar de los nuestros, cuidar de mí misma, y tratar de aligerar el peso de la vida”, añadió.

“La Raíz”, perteneciente al primer álbum de Valeria titulado “Con Cariño y Con Cuidado”, se medirá en la ceremonia de los Latin Grammy con temas de Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Santiago Cruz y Juan Carlos Pérez Soto.

“Y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece”, dicta una de las estrofas del tema en el que también se enseña a aprender a soltar aquello que no hace bien.

“Sí, esa frase justo es del ir y venir de la vida, cómo la gente pasa en tu vida, y en esa época también hubo gente que vino y se fue de mi vida. Entonces el saber que no tiene todo el peso del mundo otra persona, que el control también lo tiene una misma, y pasar por ese amor propio de que no depende de quien tengas alrededor, aunque siempre será bonito tener a los tuyos alrededor, pero que también valores como tu presencia, el saber que el campo sigue floreciendo pues con una misma simplemente”, apuntó la artista a este medio.

En marzo del 2023 Valeria Castro lanzó “Con Cariño y Con Cuidado”, su primer álbum de estudio que funge como una especie de radiografía del alma y los sentimiento más profundos de la música de La Palma.

Para Valeria, este material, que salió apenas dos años después de su EP “Chiquita”, fue un ejercicio de autoterapia en el que, sin lugar a dudas, se puede percibir la madurez, lírica y sonora, adquirida entre ambos trabajos.

“Todas [las canciones] fueron un ejercicio de autoterapia para mí misma, de aprender a intentar quererme un poquito más, a priorizar, a poner el foco en lo que es importante, a sacar también la rabia en alguna de ellas, y para mí fue eso, el poder cantarlas, el poder, ahora, estar defendiéndolas en cada sitio es recordarme cada uno de esos aprendizajes que tuve”, expresó.

“Yo creo que la mayor diferencia [entre ‘Chiquita’ y ‘Con Cariño y Con Cuidado’] es la madurez de estos dos últimos años, parece que ha pasado tanto tiempo, que al final da tiempo a ir creciendo y también yo creo que la diferencia es la seguridad, en ‘Chiquita’ toda la percepción era de sentirme muy pequeña y aunque ahora también quedan esos resquicios de sentirme un poco pequeñita, de sentir que todavía sigo empezando, sí que hay una seguridad de querer hacer las cosas para sentirme orgullosa de mí misma, de querer que lo que haga sirva como para curar a alguien también”, concluyó.

La ceremonia de la 24 edición del Latin Grammy se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.