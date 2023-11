“Caballos y vinos” combina la pasión por los vinos y contiendas ecuestres

Los asistentes también tendrán la oportunidad de participar en degustaciones de vinos de diversas bodegas y disfrutar del Campeonato Nacional 2023 de Dressage México, que se llevará a cabo en todas sus categorías.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La tercera edición de “Caballos y vinos”, un evento organizado por Wine not México y Circuito Metropolitano, se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre en el recinto del CEAR del campo militar 1, puerta 3, ubicado frente al Hipódromo de las Américas en Naucalpan de Juárez, para brindar una experiencia única que combina la pasión por los vinos finos y contiendas ecuestres de alto nivel.

El evento contará con un espectáculo ecuestre de gran importancia para presentar al equipo que representará a México en futuras competiciones internacionales. No sólo será una oportunidad para disfrutar de la belleza y gracia de los caballos, sino también para apoyar a los talentosos jinetes. El plato fuerte del lado ecuestre será el Campeonato Nacional 2023 de Dressage México, que se llevará a cabo en todas sus categorías. Este evento promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la equitación.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de participar en degustaciones de vinos de diversas bodegas, explorar expositores con artículos y productos exclusivos, disfrutar de charcutería, quesos finos, y deleitarse con una variedad de opciones gastronómicas gourmet. El evento contará también con música en vivo, catas, un bazar, actividades para niños y mucho más.

“Caballos y vinos” se realizará el 1 y 2 de diciembre 2023 en un horario de 11:00 am a 7:00 pm⁣⁣ (el evento ecuestre se realizará de 9:00 am a 5:30 pm) en el CEAR Campo Militar No. 1 – Puerta 3 (Frente al Hipódromo de las Américas, calle del conscripto sin número puerta 3).

La entrada al evento es gratuita, sin embargo, los asistentes tienen la opción de adquirir un Kit de bienvenida que incluye una copa conmemorativa y un cupón con 5 degustaciones de vino para utilizar en cualquiera de los stands de vino. Los kits de bienvenida están disponibles en preventa a precios especiales en el sitio web de Wine Not México: www.winenot.mx.