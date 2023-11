VIDEO: Jóvenes extorsionan a conductores que cambian de carril en avenida Oceanía

Un grupo de jóvenes se enfrentaron contra los conductores que avanzaban cerca del Metro Oceanía para pedirles dinero por usar la vialidad.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La calle Transval de la colonia Pensador Mexicano, de la Alcaldía Venustiano Carranza, se ha convertido en una zona insegura para los conductores que pasan por ahí.

En un video que circula en redes sociales, se observa a un grupo de jóvenes en la esquina de la calle Transval, muy cerca del Metro Oceanía de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, donde piden dinero a las personas que viajan a bordo de sus automóviles.

Las personas exigen dinero para dejar pasar a los conductores que bucan incorporarse a los carriles centrales de la vialidad. Los jóvenes, de aproximadamente 25 años, se acercan a las ventanas de los vehículos para pedirles dinero de forma agresiva.

A quienes ya tiene conocimiento de este hecho y eligen rodear la zona e irse por otras calles para llegar a su destino, con tal de no darles dinero; sin embargo, los que no saben lo que ocurre en la vialidad todos los días, deben traer cambio o al menos una moneda.

Algunos conductores aseguran que si se les dan monedas de un peso o dos, se molestan. Incluso, si se niegan a darles dinero y buscan esquivarlos, los intimidan con miradas o insultos para exigir el pago por usar la vía pública.

La grabación realizada el 10 de noviembre a las 20:37 horas, revela su forma de operar: el tránsito vehicular facilita el trabajo, pues los jóvenes comienzan a caminar entre los automóviles.

SE ADUEÑAN DE LAS CALLES🚗😡🚨 🟡Un grupo de sujetos fue captado impidiendo el paso a los #automovilistas para exigirles dinero, cerca de la entrada a carriles centrales del Circuito Interior a la altura del Deportivo Oceanía, en la Alcaldía #VenustianoCarranza de la #CDMX. pic.twitter.com/n54K8JjT77 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 11, 2023

Los conductores que han sido víctimas de los extorsionadores, vienen de la calle Transval, calle Norte 166 y los carriles laterales de Avenida Oceanía, todos en dirección a Ciudad Azteca. Uno de ellos le advierte a un automovilista que no se sienta “muy loco” por evadirlos.

“¡Papá, fíjate! ¡No muy loco viejo, eh!”, le grita al conductor y en seguida se le acerca frente a la cámara y retándolo se queda frente al vehículo unos segundos, después se acerca a quien conduce y lo amenaza.

En las imágenes no se alcanza a ver ningún punto de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o alguna patrulla que cuide la zona o implementen operativos para evitar que los conductores paguen “peaje” para usar la avenida.