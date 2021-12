Haces y Guadiana se beneficiaron del voto de izquierda, y apoyan la tortura de toros

El líder sindical y taurino Pedro Haces evitó que en Sinaloa prohibieran las corridas de toros a través del cabildeo, una táctica que busca replicar en la Ciudad de México. En Coahuila, el empresario y Senador morenista Armando Guadiana planeaba revertir la prohibición en Saltillo cuando arribara a la Alcaldía, pero perdió en las elecciones.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– El líder sindical Pedro Haces Barba, propietario de una ganadería taurina en Tlalpan, logró pausar la prohibición de corridas de toros en la Ciudad de México, un cabildeo que el también exsenador suplente de Morena ya había hecho hace unos meses en Sinaloa con el exgobernador Quirino Ordaz Coppel y que en Coahuila intentó hacer el ahora Senador morenista Armando Guadiana Tijerina, quien posee dos ranchos de toros de lidia en Saltillo y Zacatecas.

“Siempre hay un poder que defiende esta cultura de matar animales por diversión, esta celebración de la violencia, pero también una mayoría ciudadana que la rechaza sin necesidad de ser vegano”, afirmó en entrevista el director de Animal Heroes México, Antonio Franyuti.

EL CABILDEO

El lunes, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para reformar el artículo 25 en la Ley de Protección a los Animales y establecer una multa de hasta 4.9 millones de pesos y posible cancelación de licencia a quienes practiquen la tauromaquia, lo que a largo plazo resultaría en el cierre de la Plaza de Toros México, donde se realizan más de 20 eventos al año —como la corrida guadalupana de hoy— y que es patrocinada por GNP Seguros, propiedad del cuarto empresario más rico del país y taurino, Alberto Baillères González.

El dictamen se aprobó por cuatro votos a favor (del Verde, PAN y PRI) y una abstención (Morena) ante la ausencia de los morenistas Chistian Moctezuma, Leticia Estrada y Valeria Cruz. Pero al día siguiente, el Diputado presidente de la Comisión, Jesús Sesma Suárez, se reunió con Pedro Haces, el presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia y uno de los fundadores de Fuerza por México, partido aún con representación en estados pese a su pérdida de registro.

Acto seguido el legislador verde anunció que el dictamen no pasará al Pleno hasta dialogar con el gremio taurino y con las familias que dependen de esta actividad a lo largo de 45 días, es decir, hasta el próximo año.

“En reunión con Pedro Haces, presidente del Sindicato Taurino, defendí mi postura contra la tauromaquia, sin embargo también prometí que desde el Congreso nos aseguraremos de no afectar a ninguna familia o persona cuyo ingreso digno provenga de esta actividad”, afirmó Sesma un día después de la votación a favor, cuando previó que tendrían “una presión fuertísima” por parte de empresarios, medios y legisladores para que no subiera al Pleno. Y así fue.

La Asociación Nacional de Criaderos de Toros de Lidia, fundada desde la década de los 30, cuenta con 259 ganaderías ubicadas en 24 estados del país, sobre todo en Jalisco (39), Tlaxcala (37), Guanajuato (35) y Querétaro (31). De acuerdo con el gremio, la actividad representa una derrama económica de alrededor de 7 mil millones de pesos anuales de la que dependen 224 mil empleos directos e indirectos.

Animal Heroes México agrega que la mayoría de los toros criados va a rastros y sólo un 5 por ciento de los “bravos” se destina a los 500 eventos taurinos anuales, donde el torero pincha al bovino con una punta de acero que le perfora el pulmón; las banderillas desgarran su cuello dificultándole respirar y la estocada le lesiona letalmente bronquios, pulmones, esófago y tráquea, hasta provocar la parálisis de los nervios y/o hasta que se ahoga con su propia sangre.

Entre esas ganaderías está la del político taurino, aliado de Morena, Pedro Haces llamada “Pedro Haces e Hijos”, ubicada en la plaza del Rancho Abajo Ajusco al sur de la Ciudad de México, en la cual organizó en julio de 2020 el “Gran Torotón” de cuatro días.

“El poder de Haces es sindical”, dijo Antonio Franyuti, director de Animal Heroes México, organización que ha recibido amenazas por su activismo contra el maltrato de gallos de pelea, delfinarios y toros. “Es un líder sindical muy conocido y muy temido por los gobiernos”.

EL ANTECEDENTE DE SINALOA

“Simplemente por su gusto vetó una Ley que había sido votada por unanimidad y apoyada por cientos de organizaciones”, comentó el activista de Animal Heroes México.

En abril el priista Quirino Ordaz envió una carta al Congreso local argumentando que prohibir la tauromaquia, pero no la charrería ni las peleas de gallos, era un trato de “inequidad y discriminación”, por lo que regresó el decreto.

Como reacción, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, José Romero López, aseguró que el veto se derivó “porque hay intereses en el mundo taurino por parte del Gobernador y de otros”, lo que, dijo, “no es extraño, así es esto”.

La carrera política de Pedro Haces se fincó con el apoyo de quien fuera su tío: el fallecido Leonardo Rodríguez Alcaine, alias “La Güera”, quien fue miembro del PRI, líder de los electricistas y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de 1997 a 2005.

Haces estuvo preso en marzo de 1998 por una averiguación previa por robo de vehículo y portación de armas prohibidas, como consta en el expediente número CRV/114/98 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Consiguió su libertad bajo fianza.

En 2018 formó parte de la fórmula ganadora con Germán Martínez Cázares que llegó al Senado, en el cual ocupó una curul debido a que Martínez se incorporó al Gobierno federal como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Actualmente es secretario general de la CATEM, central obrera aliada del Gobierno federal.

LOS TOROS DE GUADIANA

El Senador de Morena Armando Guadiana, además de ser empresario carbonero y exaspirante a la gubernatura de Coahuila, tiene desde 2006 la ganadería taurina La Cardona en Saltillo, en el rancho El Ojito. También es propietario desde 2009 de la ganadería “De Guadiana” en Mazapil, Zacatecas, como consta en los registros de la Asociación Nacional de Criaderos de Toros de Lidia.

Por su prohibición en el Congreso local, en noviembre de 2015 fue la última corrida de toros en Coahuila, recordó “con tristeza taurina” y advirtió en un video publicado en mayo de 2020, “pronto volveremos a tener la fiesta brava en Saltillo y en toda Coahuila”. En 2021 intentó ser Alcalde de Saltillo. Hizo campaña desde la plaza taurina, pero perdió las elecciones.

Ahora, en asociación con el líder sindical taurino Pedro Haces y el empresario José Aguirre, Guadiana ha realizado en octubre y noviembre corridas en el Monumental de Zacatecas como parte “de la celebración” por el Gobernador entrante David Monreal. En rueda de prensa para anunciar los eventos aseguró que desde el Senado seguirá apoyando las corridas de toros.

Un gran evento en nuestra querida Plaza de Toros de #Saltillo, aquí recibimos el cobijo y respaldo de nuestro Amigo Ricardo Monreal A., Presidente de la Jumta de Coordinación Política del Senado de la República, confiamos mucho en ganar en favor de nuestra Ciudad. pic.twitter.com/km1XZUsj2z — Armando Guadiana (@aguadiana) May 29, 2021

Cuando era priista, el empresario y ganadero se opuso a la intención del Gobierno de Coahuila de prohibir la tauromaquia “por los empleos que se perderían” en los ranchos y las plazas. En febrero de 2012 presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso local, respaldada por la plaza de toros, haciendas taurinas, ganaderos y aficionados, para que las corridas fueran declaradas patrimonio cultural estatal.

Sin embargo, en agosto de 2015 los legisladores aprobaron la prohibición. La iniciativa fue presentada desde 2011 por el Partido Verde, cuando en vísperas de elecciones el empresario minero Guadiana Tijerina señaló el aumento de la deuda durante la gestión de Humberto Moreira Valdés (2005-2011) a 35 mil millones de pesos, esto desde su asociación “Claridad” y mediante desplegados en prensa.

“Yo voté por Humberto Moreira cuando la elección. Los primeros meses de su Gobierno realmente estaba viendo, así como hablamos en el mundo de los toros, que este muchacho iba a ‘salir por la puerta grande’. Era un trabajo intenso el que estaba realizando, pero luego se fue perdiendo en el gasto exagerado y cayó en esto [del endeudamiento]”, le dijo hace diez años Guadiana a la reportera Nancy Flores de Contralínea en un restaurante de Piedras Negras. “Si el hermano [Rubén Moreira] va a empezar a tapar, a cobijar todas las deudas mal utilizadas, unas deudas mal gastadas, no es correcto”.

Visita nostálgica a la Plaza de Toros Fermín Espinosa “Armillita” en #Saltillo, #Coahuila. pic.twitter.com/KGvA8aDkob — Armando Guadiana (@aguadiana) May 15, 2020

Aunque en ese entonces no prosperó la iniciativa, el Gobernador Rubén Moreira (2011-2015) revivió la propuesta contra la tauromaquia días después de que Guadiana anunció sobre sus aspiraciones para contender a la gubernatura por la vía independiente. Finalmente lo intentó en 2017 por Morena.

“No me escandalizo por unos que tratan de defender su fuente de empleo y me ponen un desplegado a mí, aunque no haya sido yo quien inició la Ley ni vaya a ser quien lo resuelva”, dijo Moreira en septiembre de 2015 sobre los desplegados pagados por Guadiana.

“Guadiana es un promotor taurino, pero la ciudadanía venció finalmente y logramos prohibir las corridas de toros en Coahuila. Lo mismo esperamos hacer en la Ciudad de México”, dijo el director de Animal Heroes, Antonio Franyuti. “La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum tiene intenciones políticas más adelante y estamos dispuestos a recordarle que firmó un compromiso por los animales y, si no lo cumple, demuestra que no cumple compromisos”.

Sonora, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo son las cuatro entidades donde los congresos han prohibido las corridas de toros. Salvo Coahuila, en el resto de esas entidades no hay ganaderías taurinas registradas en la Asociación Nacional de Criaderos de Toros.

En contraste, esta práctica ha sido declarada como un bien cultural en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.