¿Qué regalar en las fiestas decembrinas? Acá algunas recomendaciones

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Las fechas decembrinas incluyen reuniones y cenas con la familia y con los amigos, en ocasiones no se sabe que regalar y tener un detalle como una botella de vino o de whiskey puede ser un buen gesto. En esta ocasión compartimos algunas opciones que conocimos en Mundano y que pueden servir para saber qué regalar a una persona especial.

CUIDADO PERSONAL: KIT ABEJA REYNA

Abeja Reyna es una marca 100 por ciento mexicana dedicada al cuidado de las abejas y la innovación en productos de belleza, cuidado personal y salud hechos con miel de abeja orgánica. Para estas fechas tiene tres kits ideales que son un gran regalo para los seres queridos en estas fiestas decembrinas. Uno de ellos es la BEEauty Bag que con un color amarillo rinde tributo al elixir dorado que producen las abejas, cuenta con los nueve best sellers de la marca en versión mini, que se pueden llevar a todos lados gracias a su práctico tamaño. Otra opción es La Hello Honey Box que cuenta con 5 productos full size, para consentir la piel con el poder de la miel. Por último, la Beeauty Petit Bag viene en dos versiones: verde y blanca. Para conocer los precios y adquirir un kit sólo hay que visitar su página o dar clic aquí.

MODA: FUNNY SWEATERS

C&A busca impulsar y apoyar al talento mexicano, además de cerrar las festividades navideñas con broche de oro, así que este año preparó una colección especial de Funny Sweaters en colaboración con el diseñador Miguel Basurto. Miguel es un diseñador gráfico dedicado a la creación de contenido, al diseño y a dar conferencias y talleres por todo México. Con un estilo muy geométrico, paletas de colores vibrantes, elementos de nuestra cultura mexicana y frases muy divertidas, ha colaborado con distintas marcas a lo largo de su trayectoria. Además de ser reconocido por sus ilustraciones que rondan por todo el internet, sus personajes encabezados por un ajolote, un alien y demás amigos han sido parte de múltiples colaboraciones.

CERVEZAS NAVIDEÑAS

Existen varias opciones de cervezas para agasajar hasta el paladar más exigente con ediciones limitadas llena de creatividad y sabores para acompañar estas fiestas. Entre ellas está: Carajillo Jarocho de Cervecería Heroica, una Milk stout de temporada con 6 por ciento alc vol, es una cerveza oscura de cuerpo cremoso con aromas a café, avellana y una ligera nota a canela.

Burro Winter es una cerveza de Baja Brewing Company, ubicada en Los Cabos, Baja California Sur; una Chocolate Imperial Stout con 9 por ciento alc. vol. Esta es la tercera edición de su muy esperada cerveza de temporada invernal, Burro Winter, introducida por primera vez en el 2019 con un éxito rotundo.

Wee Heavy de Corazón de Malta es una Strong Scotch Ale con 8 por ciento Alc. Vol. Cerveza compleja con notas a nuez y caramelo provenientes de sus maltas, cuerpo medio y amargor tenue; el regalo perfecto en esta temporada. Además, marida con las típicas comidas picantes y especiadas de las posadas y la cena navideña, así como postres a base de frutas como manzana o pera.

VINOS Y WHISKEY

WHISKEY JACK DANIEL’S

Este whiskey tiene varias opciones: el Jack Daniel’s Tennessee Apple es una mezcla de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey con un licor fino artesanal de manzana, se crea con Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, filtrado por carbón de maple, para después reposar en barricas nuevas de roble americano, y mezclado con el licor de manzana; Jack Daniel’s Tennessee Honey es la combinación del clásico Old No. 7 con un licor a base de miel de abeja, en este resaltan las notas de vainilla y caramelo; además de Jack Daniel’s Old No. 7 que ya es un clásico.

WOODFORD RESERVE

El Woodford Reserve es bourbon complejo y completo con la capacidad de adaptarse a cualquier temporalidad. Woodford Reserve se produce en una destilería fundada en 1812, su sabor es un perfecto balance entre sus más de 200 notas detectables, que van desde madera, aromáticos dulces, pasando por un sinfín de especias, hasta llegar a notas florales y frutales.

POZO DE LUNA

Este es un vino mexicano que se produce en San Luis Potosí. La vinícola comenzó hace poco más de 10 años de existencia con el fin de producir un vino de máxima calidad; esta vinícola boutique tiene producciones limitadas y sus etiquetas ganan premios y reconocimientos debido a su calidad, como los vinos Merlot, Syrah y Ensamble (Cabernet-Merlot Syrah) 2016 que fueron reconocidos a nivel mundial con preseas de plata y bronce en el Internacional Decanter 2021. Una opción es probar el Sauvignon Blanc, un vino sencillo de beber y muy freso que se presta para los platillos de navidad como el bacalao y algunas pastas.

VINO TARAPACÁ EDICIÓN ESPECIAL 145 AÑOS

Desde el primer año de su creación, Viña Tarapacá ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por la calidad de sus vinos con más de 30 premios desde su fundación. Gracias a las condiciones climáticas y geográficas, Viña Tarapacá ha conseguido plantar variedades de uva de primera calidad, que van desde las clásicas Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Merlot, pasando por las Cabernet Franc, Syrah, Malbec, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, hasta la Carménère, una uva que se creía extinta en todo el mundo y que resurgió de las cenizas para colocarse como una de las cepas más icónicas de todo Chile.

Después de 145 años haciendo historia, numerosas personas han contribuido para alcanzar los más altos estándares de calidad enológica. Uno de ellos es Sebastián Ruiz, agrónomo especializado en Enología y Viticultura, Enólogo Jefe de Viña Tarapacá y responsable de la elaboración de la emblemática línea Gran Reserva desde hace 6 años. Esta edición limitada estará a la venta de manera exclusiva en Costo, sólo hay 600 botellas disponibles.

DIABLO DARK RED

Diablo es un vino que cautiva a los invitados a una cena y se presenta como un buen regalo. Solo su enólogo, Héctor Urzúa, conoce la cantidad exacta y el tipo de uvas que conforman a este ensamble único, originario del Valle de Maule en Chile que pasa 6 meses, 6 semanas y 6 días en barrica americana. Su tono rojo oscuro e intenso, le hace honor a su nombre, y sus atractivos toques a frutas negras con delicadas notas de moca y vainilla cremosa, lo convierten en un vino perfecto para acompañar carnes rojas o comidas picantes que cautivará a todos tus invitados.

