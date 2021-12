Explosión de gas en Sicilia deja 4 muertos y 5 desaparecidos; residentes evacuan zona

Roma, 12 dic (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto y hay otros cinco desaparecidas tras una explosión de gas ocurrida a última hora de la noche del sábado en el municipio de Ravanusa, en la isla italiana de Sicilia (sur), que ha provocado también la evacuación de cincuenta residentes, informaron hoy los medios locales.

Unos 250 hombres, entre bomberos, miembros de Protección Civil y agentes de policía, trabajan en la zona para encontrar a los cinco desaparecidos y esclarecer lo ocurrido.

Según las primeras hipótesis, se baraja la posibilidad de que se produjera una gran fuga de gas en la red de metano que causó una gran explosión y el hundimiento de tres casas además de daños en otros edificios aledaños.

Las cuatro víctimas son tres mujeres y un hombre, cuya identidad aún no se ha desvelado, mientras que otras dos mujeres fueron rescatadas vivas entre los escombros.

Faltan otras cinco personas: una trabajadora de unos treinta años y embarazada, su marido y otros tres jóvenes del municipio.

El comandante del cuerpo de bomberos de Agrigento, Giuseppe Merendino, destacó que seguramente “el gas se acumuló bajo tierra o en un ambiente cerrado y la activación de un ascensor pudo desencadenar la explosión”.

No se descarta tampoco que la rotura de la tubería se haya podido deber al mal tiempo o a un deslizamiento de tierra.

