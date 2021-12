Foto de Johnson en concurso virtual en su residencia añade dudas por reglas anticovid

Londres, 12 de diciembre (EFE).- La aparición de una foto que muestra al Primer Ministro británico, Boris Johnson, participando hace un año en un concurso virtual con sus empleados ha añadido dudas sobre el seguimiento de las reglas anticovid en su residencia de Downing Street.

En la imagen, publicada por el dominical Sunday Mirror, se ve a Johnson flanqueado por dos asesores, mientras lanza preguntas a los participantes en un “Trivial navideño”, clásica actividad lúdica en el Reino Unido en la que los participantes tratan de responder a diferentes preguntas de cultura general.

Según fuentes citadas por el periódico, en algunos despachos de Downing Street se reunieron hasta 24 personas en torno a ordenadores al tiempo que bebían cerveza y vino.

All the ‘lockdown-breaking parties’ that have shamed Tories and Boris Johnson https://t.co/US031JrdYK pic.twitter.com/8o5IL7XcRD

En el momento en que se celebró el juego, el 15 de diciembre de 2020, las reglas anticovid impedían cualquier reunión física de más de dos hogares, siempre que no fuese necesario por motivos de trabajo.

Aunque el concurso era virtual, el Sunday Mirror explica que muchos empleados acudieron a las oficinas para participar en él, lo que, a su juicio, podría haber supuesto una violación de las normas y confirma que Johnson estaba al corriente de la celebración de fiestas en su residencia.

La foto se divulga en la misma semana en la que un video filtrado del equipo de prensa del Primer Ministro los mostraba bromeando -en torno a las mismas fechas del año pasado- sobre una supuesta fiesta celebrada en Downing Street, que el Gobierno niega.

🔴Furious Conservative MPs have demanded that Boris Johnson launch an inquiry, after senior officials were filmed laughing about a “fictional” Christmas party involving cheese and winehttps://t.co/doNktXQNYY pic.twitter.com/FJnALLUGWv

— The Telegraph (@Telegraph) December 8, 2021