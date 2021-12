Vicente Fernández, “El Charro de Huentitán” y el indiscutible rey de las rancheras

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- El ídolo mexicano Vicente Fernández, exitoso por interpretar temas como “Por tu maldito amor” y “Hermoso cariño”, inició con su prolífica carrera con tan sólo 14 años de edad.

Tras ganar un concurso amateur en su natal Guadalajara, Jalisco, Fernández comenzó a cantar en en bodas, restaurantes y reuniones familiares. Sin embargo, no fue hasta 1960 cuando saltó a la televisión con su actuación en el programa La calandria musical.

Pasados los años, el “Charro de Huetitán” continuó con sus presentaciones en famosos restaurantes como El amanecer tapatío y El Sarape, donde tuvo oportunidad de trabajar con el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Luis Aguilar.

En 1965 la voz de Don Vicente Fernández pudo llegar a audiencias más grandes gracias a la emisora de radio XEX-AM.

Su primera presentación formal como cantante en la Ciudad de México fue en el Teatro Blanquita y años más tarde, en 1966, logró firmar contrato con la disquera Sony Music, que en aquel entonces se hacía llamar CBS México, en donde grabó exitosos álbumes como “Palabra de Rey”, “Ni en defensa propia”, “¡Arriba Huetitán”, entre otros.

La trayectoria de Fernández no sólo abarca el ámbito musical, el cantante también incursionó en la conducción en los programas Noches tapatías y Homenaje, y en el cine con las cintas Tacos al carbón, Uno y medio contra el mundo, El albañil, La ley del monte, entre otras.

CARIÑO Y APLAUSOS

Como dice una de sus más famosas canciones, el llamado “Charro de Huentitán” sigue siendo el rey, y además lo es con el cariño incondicional de un público al que siempre le ha unido una estrecha relación marcada por la devoción y el respeto mutuo.

“Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su ‘Chente’ no dejará de cantar”, era la frase más esperada de este astro de la canción mexicana, en cuyos conciertos afloraba esa costumbre suya de no soltar el micrófono hasta que cesaran los aplausos.