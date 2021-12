“Checo” Pérez abandona el GP de Abu Dhabi por problemas en el motor; estaba al límite

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 12 de diciembre (AS México).- Sergio Pérez culminó el 2021 con un desafortunado abandono por problemas en el motor de su RB16B. El piloto tapatío tenía asegurado el podio tras un soberbio manejo en el que brilló con la defensa que firmó contra Lewis Hamilton a mitad de la carrera en beneficio de Max Verstappen, quien incluso reconoció la labor de su coequipero mediante su radio. “Checo” cierra el año con dos abandonos, pero aún así logró quedar en el cuarto lugar del mundial de pilotos con 190 unidades, su mejor año en Fórmula 1.

LA LARGADA

El inicio de carrera fue realmente emocionante con Max Verstappen y Lewis Hamilton en primera fila. El británico arrancó mejor que el neerlandés para tomar el liderato de la carrera, mientras que “Checo” Pérez logró escalar a la tercera posición, luego de que Norris tuvo un ligero despiste.

A partir de ahí, Pérez construyó su carrera aunque su ritmo era inferior al de Verstappen y Hamilton.

“ERES LEYENDA ‘CHECO'”

Esas fueron las palabras de Max Verstappen cuando Sergio Pérez dio una clase de manejo en Abu Dhabi. “Checo” heredó el liderato de la carrera con la parada en pits de Hamilton y su misión ahora sería demorar a Lewis. En la radio le decían al mexicano que cambiarán al “Plan B” y de inmediato el tapatío tomó cartas en el asunto.

LAP 21/58

Epic stuff at the front as race leader Sergio Perez battles hard to keep Lewis Hamilton frustrated

Hamilton eventually gets past to take P1, but his lead over Verstappen is cut to two seconds

