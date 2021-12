Anthony Mackie firma contrato con Disney para protagonizar Capitán América 4

Tras la salida de Chris Evans como el Capitán América en Avengers: Endgame, Anthony Mackie, quien interpreta a Falcon en el UCM, protagonizará la cuarta entrega del “Primer Vengador” de Marvel.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Anthony Mackie firmó contrato con Disney para protagonizar la próxima entrega de Marvel Studios, Capitán América 4, coescrita por Malcolm Spellman (Falcon and the Winter Soldier).

De acuerdo con Deadline, el actor que interpreta a Sam Wilson en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), portará una vez más el escudo del Capitán América para una nueva entrega en el cine del “Primer Vengador” de Marvel.

Meses atrás, Variety había informado sobre el desarrollo de esta nueva película sobre uno de los personajes principales de la franquicia con Spellman a cargo del guión.

Hasta el momento se desconoce al director y al elenco que acompañarán a Mackie en la cinta, sin embargo, se espera que Sebastian Stan, quien interpreta al Soldado del Invierno en Marvel, aparezca en el proyecto. Otras posibilidades incluyen a Wyatt Russell, cuyo personaje es John Walker, y Julia Louis-Dreyfus, quien interpreta a la villana Contessa Valentina Allegra de Fontaine, quien hizo una breve aparición en una escena post-créditos de Black Widow.

Anthony apareció por primera vez como Sam Wilson (Falcon) en Capitán América 2: El Soldado de Invierno en 2014, y tras el retiro de Chris Evans como Capitán América al final de Avengers: Endgame, Wilson asume el manto del nuevo Capitán en Falcon and The Winter Soldier.

Aunque de momento no se cuenta con mayor información sobre Capitán América 4, la cinta podría llegar en el año 2023. Este año la casa productora de los súper héroes tiene pendientes de estreno Spider-Man: No Way Home el 15 de diciembre. El próximo año llegarán Doctor Strange in the Multiverse of Madness para el 25 de marzo, Thor: Love and Thunder para el 6 de mayo, Black Panther: Wakanda Forever en julio y la secuela de Capitana Marvel, The Marvels, en noviembre.