Investigadores citan al asistente de dirección de Rust para hablar sobre el incidente

Ciudad de México, 12 de diciembre (RT).- Un juez del Tribunal de Distrito de Nuevo México (EU) dictaminó este viernes que David Halls —el asistente de dirección de la película Rust que entregó el arma al actor antes del disparo accidental que costó la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins— tendrá que entrevistarse con los investigadores estatales, informa New York Post.

De hecho, desde el pasado 2 de noviembre los funcionarios han intentado en dos ocasiones entrevistar a Halls, que se negó a hablar en ambos casos. Su abogado dijo que no accedería a ello hasta que se completara la investigación criminal.

TRÁGICO SUCESO

Según la solicitud de citación, su testimonio es necesario, porque, como subdirector, era responsable de la seguridad del lugar de grabación y sabía quién estuvo presente durante el incidente, así como quién estuvo en contacto con el arma en cuestión. Se espera que hable con los investigadores el próximo martes.

El pasado 21 de octubre, la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, perdió la vida por el disparo accidental de una pistola de utilería cargada con munición real durante la grabación del wéstern en Nuevo México. La Policía confirmó que Baldwin disparó el arma de fuego, hiriendo también al director Joel Souza.

Según los registros judiciales presentados un día después en un tribunal de Santa Fe, el actor recibió un arma cargada de Halls, que le gritó “¡pistola fría!”, lo que indicaba que era seguro usarla. El empleado no sabía que la pistola estaba cargada con balas reales, según los documentos.

¿FUE UN SABOTAJE?

El mes pasado, Jason Bowles y Robert Gorence, abogados de la armera responsable de preparar el arma de utilería, afirmaron que el suceso pudo ser producto de “un sabotaje” y detallaron que los cartuchos falsos se encontraban en una caja y alguien pudo poner balas reales en ella.

Por su parte, Alec Baldwin aseguró este mes que no apretó el gatillo de la pistola. Asimismo, afirmó que no se siente responsable por la muerte de Hutchins. “Alguien es responsable de lo ocurrido y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, declaró durante una entrevista.