El Leicester City se reencuentra con el triunfo y consigue golear 4-0 al Newcastle

Madrid, 12 de diciembre (EFE).- El Leicester se reencontró con el triunfo con una goleada por 4-0 en el King Power Stadium ante el Newcastle, hundido en la penúltima plaza de la Premier.

