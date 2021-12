Globos de Oro anunciarán a sus nominados en medio de polémica por falta de diversidad

Por Javier Romualdo

Los Ángeles (EU), 12 de diciembre (EFE).- En contra del criterio de Hollywood, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunciará este lunes los nominados a la 79 edición de los Globos de Oro, unos premios que no se retransmitirán por televisión tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad.

Los nominados a @GlobosdeOro 2022 en cine y TV se anunciarán este lunes 6 am PT/9 am ET. Se transmitirá en vivo en https://t.co/wg99swx12u y en https://t.co/HfsfgbyVeD. La entrega será el 9 de enero, abriendo como siempre la temporada de premios https://t.co/inHtczSY8g pic.twitter.com/gl7A1qlqEP

