Mark Hamill se une al elenco de La caída de la casa Usher de Mike Flanagan

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Mark Hamill incursiona en el género de terror y se une al elenco de La caída de la casa Usher, próxima producción del director Mike Flanagan para Netflix.

A través de redes sociales, el director anunció la participación de Hamill en la producción, más tarde sería el actor quien confirmara la sorpresiva noticia.

Thrilled to be able to cross working with Mike Flanagan @flanaganfilm off my bucket list. ✔️#TheFallOfTheHouseOfUsher https://t.co/z68Nna9eLD

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 10, 2021