La vida de Frank Sinatra será retratada en una serie de Bill Condon y Tina Sinatra

Bill Condon y Tina Sinatra, hija de Frank Sinatra, dirige una serie biográfica sobre el icónico músico y actor del siglo XX. Hasta el momento no se tiene información sobre el elenco, ni la fecha de estreno.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El ganador al Óscar a Mejor Guión Adaptado Bill Condon dirige la serie basada en la vida y obra del cantante Frank Sinatra, una de las voces más emblemática del siglo XX.

De acuerdo con Deadline, este domingo fue anunciada la producción de la serie biográfica de Sinatra bajo la dirección de Condon y con Tina Sinatra, hija del cantante, como productora ejecutiva, además Lionsgate Television y Universal Musica Group serán parte del equipo de trabajo.

Frank Sinatra nació un 12 de diciembre del año 1915 en Nueva Jersey, a los veinte años, por un consejo del músico argentino Carlos Gardel, comenzó a tomar camino por el mundo de la música hasta lograr convertirse en solista y, a futuro, una leyenda.

Además de su éxito musical, también participó en el mundo de la actuación con más de 60 películas, obtuvo dos nominaciones al Óscar como Mejor Actor, ganando en 1954 la de reparto por su participación en From Here to Eternity.

Posteriormente siguió componiendo canciones que hoy en día son grandes éxitos. Sinatra murió el 14 de mayo de 1998 en Los Ángeles, California, a los 82 años debido a un infarto.

Hasta el momento no hay mayor información sobre el elenco, ni la fecha de estreno, asimismo no cuenta con una plataforma de distribución, por lo que la producción considera vender el proyecto a un servicio premium tradicional o de streaming.