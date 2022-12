Ticketmaster sobrevendió concierto de Bad Bunny; emitió 1,600 boletos dobles: Profeco

El titular de la Profeco dijo que Ticketmaster debe responderle a los más de dos mil consumidores afectados, reembolsándoles el 100 por ciento de lo que pagaron, más un 20 por ciento de indemnización.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró este lunes que Ticketmaster es el único responsable por el caso de aquellas personas afectadas que no pudieron acceder al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, ya que la boletera habría emitido al rededor de mil 600 boletos dobles, es decir, que sobrevendió las entradas para ver al cantante puertorriqueño.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Ricardo Sheffield dio a conocer que al tener conocimientos de los hechos, personal de la Porfeco montó un operativo en todas las puertas de acceso con el fin de constatar el ingreso de quienes compraron boletos. En ese sentido, dijo que aún hay 200 casos por identificar.

“Lo que pudimos constatar es que Ticketmaster, que es el único responsable, emitió por lo menos mil 600 boletos dobles, en otras palabras, sobrevendió el concierto, por lo cual, el día siguiente, el sábado, montamos un operativo en todas las puertas de acceso al Estadio Azteca, y estuvimos con distintos funcionarios constatando el ingreso de quienes compraron boletos”, dijo el titular de Profeco.

Asimismo, Ricardo Sheffield acusó a la empresa trasnacional de tener funcionarios “corruptos”. “Opera prácticamente en todo el mundo, que tiene un sistema madurado por décadas. Realmente lo que puede estar sucediendo es que tienen funcionarios corruptos, delincuentes ahí adentro. Porque me parece muy selectivo”, agregó.

Ricardo Sheffield señaló que la investigación contra Ticketmaster continúa y estimó que la empresa podría hacerse acreedora a una multa que podría ser de hasta el 10 por ciento de sus ventas del año pasado, pues explicó que hay varias quejas en su contra.

“Nos va a llevar a lo mejor una o dos semanas terminar esta investigación a fondo, depende también de la coadyuvancia o no de Ticketmaster que no han sido muy sensibles últimamente, tenemos varios procesos en su contra, este no es el primero, esperemos que sí sea el último porque la verdad es una empresa que da muy mal servicio”, indicó a Radio Fórmula.

Además, afirmó que Ticketmaster debe hacerse responsable y responderle a los consumidores afectados, reembolsándoles el 100 por ciento de lo que pagaron, más un 20 por ciento de indemnización.

El pasado 9 de diciembre, cientos de fanáticos denunciaron a través de redes sociales que les negaron el acceso al Estadio Azteca, donde se realizó el primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, por problemas con sus boletos, a pesar de que los compraron a través de Ticketmaster.

@Ticketmaster_Me @Profeco NO nos dejan accesar, a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar, estuvimos formados 1/2 pic.twitter.com/aNfXAvfZEv — Bad Bunny Mexico Fan Club 🇲🇽🐰🏝 (@BadbunnyMex_Fc) December 9, 2022

“No nos dejan accesar a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que no pasan, quiero su apoyo, por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un Ticketmaster y regresar”, escribieron desde la cuenta de Twitter BadbinnyMex.

Las personas fueron regresadas porque su boleto no pasó, fue duplicado, se los quitaron o no existe.

En los videos compartidos a través de Twitter se observaba a cientos de personas intentando ingresar al Estadio Azteca y reclamando por la legitimidad de sus boletos, algunos comprados en preventa.

De acuerdo con la información proporcionada por la boletera, los inconvenientes del viernes en los accesos al inmueble fueron consecuencia de la presentación de un número considerable de boletos falsos, así como de una operación intermitente de su sistema.

🔴#Boletín Despliega Profeco operativo especial en #EstadioAzteca para segundo concierto de #BadBunny Un equipo de verificadores estará desde las 14:00 horas de este sábado en accesos al concierto.https://t.co/vD5B9EHQ3G — Profeco (@Profeco) December 10, 2022