Guillermo del Toro, Diego Luna y Diego Calva, mexicanos nominados a los Globos de Oro

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood dio a conocer la lista completa de los nominados, entre los que figuran tres mexicanos. Los premios se entregarán el 10 de enero en Beverly Hills, California.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El cineasta Guillermo del Toro y el actor mexicano Diego Luna fueron nominados a los Globos de Oro 2023, la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Con un total de tres nominaciones, Guillermo Del Toro regresará a la ceremonia con Pinocho, su más reciente película, la cual se encuentra actualmente en cartelera en cines selectos y en la plataforma de streaming Netflix. La cinta de stop motion también competirá en las categorías de mejor canción original y mejor banda sonora.

Mientras que Diego Luna hará presencia por su papel protagonista en Andor, una serie de Walt Disney Studios, con el cual buscará ganar el premio a mejor actor. Cabe recordar que el mexicano también es uno de los productores ejecutivos de la serie, que comenzó a rodarse en 2020 y terminó su filmación en 2021.

Sin embargo, Guillermo del Toro y Digo Luna no son los únicos mexicanos que han sido nominados, ya que el actor Diego Calva también competirá al premio a mejor actor en comedia o musical gracias a su participación en Babylon, la nueva película de Damien Chazelle, la cual todavía no se estrenará en cines, pero que recibió cinco nominaciones, incluyendo las de los actores Margot Robbie y Brad Pitt.

Este año, los Globos dividieron sus nominaciones entre varias favoritas para los Oscar: The Fabelmans (Los Fabelman) de Steven Spielberg y Tár de Todd Fields. También elevaron algunos espectáculos de gran presupuesto como Top Gun: Maverick y Avatar: The Way of Water (Avatar: El camino del agua). Elvis de Baz Luhrmann completa la lista de nominados a mejor película de drama.

En la categoría de mejor comedia o musical los nominados son: The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion: A Knives Out Mystery (Puñales por la espalda. El misterio de Glass Onion), Babylon y Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza).

Las nominaciones fueron leídas este lunes desde el Beverly Hilton por Mayan López y Selenis Leyva, y trasmitidas en el programa matutino “Today” de NBC.

Los Globos de Oro se transmitirán por televisión el 10 de enero con el comediante Jerrod Carmichael como maestro de ceremonias e intentarán tener un gran regreso el próximo año, ya que a comienzos de 2021 una investigación del diario Los Angeles Times descubrió que la HFPA no tenía integrantes negros, una revelación que incluía otras acusaciones de una conducta inapropiada. Muchos actores y estudios dijeron que boicotearían la ceremonia.

Históricamente, la HFPA ha sido mofada, incluso por sus propios maestros de ceremonias, por sus nominados menos diversos y sus elecciones inesperadas. Los nominados del lunes incluyen a ocho personas de color entre los 30 nominados individuales de actuación. Ninguna mujer fue nominada a mejor directora, en cambio, los nominados fueron Spielberg, Cameron, McDonagh, Luhrmann y Kwan y Scheinert, conocidos como The Daniels. Ninguna de las cintas en la categoría de mejor película fue dirigida por una mujer.

Que bonito mensaje chingao!!! Hartos abrazos hermano!! https://t.co/HCj6uJfrpi — diego luna (@diegoluna_) December 12, 2022

Otros nominados fueron la actriz cubano-española Ana de Armas (Blonde), Austin Butler (Elvis), Jeremy Pope (The Inspection), Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande), Dolly De Leon (Triangle of Sadness), Eddie Redmayne (The Good Nurse) y la actriz de origen argentino Ana Taylor-Joy (The Menu).

La cinta argentina de Santiago Mitre Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín fue nominada en la categoría de mejor película en lengua extranjera, al igual que la alemana Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente), la belga Close (Cerca), la sudcoreana Heojil kyolshim (La decisión de partir) y la india RRR.

Pocos nominados celebraron públicamente en las primeras horas después de que se dieron a conocer las nominaciones. Aunque las redes sociales de las películas sí promovieron sus menciones.

Lista completa de las nominaciones a @globosdeoro 2023. La histórica ceremonia de la 80ma edición se transmitirá el 10 de enero por @nbc @peacock, con Jerrod Carmichael como anfitrión.https://t.co/HuA3lJafwU pic.twitter.com/0cEvNGwgzw — Globos de Oro (@globosdeoro) December 12, 2022

-Con información de Jake Coyle, AP.