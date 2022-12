Bienvenidos a Caborca y welcome to Sonora

¡Bienvenidos a Caborca!

Así empieza un viaje corto a un municipio fronterizo muy próspero, estratégico y además con un gran potencial económico debido a su localización geográfica, sus costas, sus abundantes recursos naturales y conexión con Estados Unidos de América. Caborca y su “Heroica” cabecera municipal adquieren una nueva relevancia por los “eventos” violentos acontecidos en años recientes. Dichos eventos se reproducen y magnifican en medios de comunicación nacionales y locales. Las fuentes locales también alertan a la comunidad a través del denominado “Código Rojo”.

Es curioso cómo un municipio fronterizo tan importante en términos de economía y geoestrategia ha adquirido una mala reputación por ser una región peligrosa, que algunos consideran una “tierra de nadie”, de la cual es preciso alejarse y donde una guerra de “carteles” domina supuestamente las dinámicas de la región. Llama mucho la atención la cobertura mediática sobre los enfrentamientos entre bandas delincuenciales y el paramilitarismo criminal en una tierra rica en recursos naturales, donde se vive relativamente bien, se come de forma espectacular y se disfruta de la generosidad y hospitalidad de gente extraordinaria, como son la mayoría de los sonorenses.

Caborca, con su tierra fértil y propicia para el desarrollo exitoso de la agricultura, la ganadería y la cacería cinegética, mantiene niveles muy aceptables de Producto Interno Bruto que se distribuyen de forma mucho más equitativa que en muchas otras regiones del país. Asimismo, es un municipio rico en recursos naturales que se conecta directamente con la costa y la frontera, lo que lo convierte en una región más que estratégica. Aquí se localiza la mina Herradura del ejido El Bajío (de Minera Penmont), la cual encabeza la lista de las minas de oro más importantes de toda la República Mexicana. Están también otros importantes proyectos en el sector de la energía, como la planta solar fotovoltaica y ductos para la transportación de gas natural licuado.

En lo que se refiere a la agricultura, el municipio de Caborca destaca en la producción de espárragos, papa, pasa, durazno, melón, sandía, col de Bruselas y otros cultivos. También son sobresalientes la pesca y la ganadería; aquí se produce carne de res de altísima calidad (de la empresa CEDASA) y se obtienen importantes productos del mar como ostión para exportación y lenguado de pescado. Caborca, el lugar con más petrograbados de Latinoamérica, mantiene además un gran potencial para la inversión en el sector turístico, considerando su localización privilegiada y sus hermosas playas vírgenes.

Y considerando toda esta riqueza y oportunidades económicas regionales, se trabaja en la conectividad en ambos lados de la frontera. Por ejemplo, se proyecta próximamente la culminación de importantes proyectos carreteros como la autopista Altar-Sásabe del lado mexicano y la vía que conectaría a Altar con Tres Puntos en Arizona. Al igual que hacia otras regiones del estratégico estado de Sonora, se mantiene un gran interés por parte de importantes inversionistas estadounidenses.

Por todo lo anterior, sorprende el recrudecimiento de la violencia en la región y más aún la reciente atención, incluso a nivel internacional, en todo lo malo que acontece en Caborca y otras partes del estado de Sonora, especialmente en la franja fronteriza—muy cerca del interés de grandes compañías estadounidenses. Toda la riqueza caborquense contrasta de forma drástica con la imagen que tenemos de esta región, que es conocida hoy por ser extremadamente peligrosa, lo cual ahuyenta a más de un turista potencial que termina aterrorizado por lo que lee en los medios.

Y no es que en Caborca no se registren eventos violentos o enfrentamientos frecuentes entre bandas delincuenciales, de ninguna manera. Es una realidad innegable que se recrudece y que se ha hecho más visible en los últimos tiempos. Sin embargo, la explicación de la misma, no siempre hace sentido, cuando la narrativa se centra en en la supuesta pelea por plazas del narcotráfico. Es verdad que la región ha sido clave en lo que se refiere a mercados de droga, pero no es lo único, ni lo más importante que la mueve actualmente.

Es preciso reconocer las luchas intestinas entre grupos delincuenciales locales que enfrentan a actores clave de Altar, Sonoyta y Caborca, pero la realidad pareciera ser mucho más compleja y digna de analizarse con muchísimo cuidado. Caborca es tierra de Rafael Caro Quintero (hoy preso y aún en México), pero su influencia en el presente—incluyendo su liderazgo, e incluso la existencia de un llamado “Cártel de Caborca”, parecen ponerse en gran duda. Sobre este tema prometo un análisis a conciencia en los meses venideros.

Otro tema relacionado que merece atención particular es el tráfico de personas y la migración irregular. Es preciso discutir el tema del tren y las nuevas dinámicas de lo que podríamos llamar “la bestia del Pacífico”, la historia de Altar como cuna del tráfico de personas en el estado y los albergues de migrantes. En la región que incluye a Caborca, Sonoyta y Altar—zona de gran turbulencia y presencia de crimen organizado vinculado al narcotráfico y al tráfico de migrantes—sobresalen dos albergues de migrantes.

Dichos albergues (en Caborca y en Sonoyta) se encuentran en condiciones muy precarias [nunca había visto albergues en peor estado que éstos; los encargados parecieran ignorar la dignidad de las personas migrantes]. Según diversas fuentes, ambos albergues son operados, nada más y nada menos que por el famosísimo activista y empresario Irineo Mújica. Nos informan también sobre un supuesto negocio misterioso de transporte en la región, vinculado aparentemente con el tema del tráfico de migrantes y otras actividades irregulares. Es preciso realizar una investigación seria sobre el tema y confirmar o no lo que aseguran algunas fuentes.

Ciertamente, parece existir actividad ilegal en la región caborquense. Sin embargo, los “enfrentamientos” entre grupos delincuenciales (denominados por las personas locales como “eventos”), no parecen ser los más violentos de Sonora, ni del país en general. Lo que sí es un hecho es que la situación en diversas regiones del próspero y estratégico estado de Sonora es complicada con relación al tema de la seguridad. Lo anterior preocupa bastante, dadas las que parecieran ser las aparentes prioridades del actuar Gobierno del estado y del Gobierno federal en lo general.

Por la situación observada en Sonora en los últimos meses, desde septiembre de 2021, pareciera ser que las prioridades del Gobernador Alfonso Durazo no contemplan la resolución firme del problema de inseguridad o el abatimiento de la delincuencia organizada en el estado. Dichos flagelos no pueden ser resueltos por parte de las autoridades locales, dado que estamos hablando de delincuencia organizada—y alguna de esta con vínculos transnacionales por el tema del narcotráfico. Hablamos entonces de una solución de competencia federal que requeriría de una coordinación muy efectiva con autoridades estatales principalmente.

El problema es que al estado lo gobierna un hombre que parece haber fracasado enormemente en la tarea que se le había encomendado a nivel federal, como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y fracasó a tal punto que la seguridad pública en México ahora está bajo el mando de las fuerzas armadas pues el mando civil resultó ser o totalmente inefectivo o corrupto. Y, para ser honestos, la principal responsabilidad recae en las administraciones pasadas, pero la incompetencia del hoy Gobernador de Sonora en esa área es más que evidente.

Así, para la mala fortuna de los sonorenses, Alfonso Durazo no ha dado señales de efectividad ni competencia—ni en esta área ni en otras de su extensa y diversa carrera como funcionario público. Y para colmo de males, o para la mala fortuna de los habitantes del estado de Sonora, se comenta en varios círculos que le pidió la renuncia a quien fuera el mejor elemento de su gabinete: el exdirector general del ISSSTESON, Jesús Manuel Acuña Méndez, un funcionario serio y por demás capacitado. Lo anterior contrasta con el caso de la anterior Gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, de quien no se habla tan bien, pero que fue nombrada (premiada) como Cónsul de México en Barcelona y sobre cuya gestión no se pronuncia el actual Gobernador.

La violencia que impera en diversas regiones de Sonora parece ser producto de malas gestiones de Gobierno pasadas y presentes. No obstante lo anterior, Sonora es una estado rico y estratégico que parece continuar atrayendo el interés de importantes empresarios y políticos estadounidenses. Y esto no sorprende, sobre todo por el tema del litio y de los denominados “minerales críticos” en general, que parecen ser muy abundantes en el estado de Sonora.

Por lo anterior, parece lógica la construcción del nuevo complejo (compound) de Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo. Esta será una obra monumental que, según diversas fuentes, “tendrá una inversión de 230 millones de dólares” (https://www.eleconomista.com.mx/politica/EU-invierte-mas-de-1500-millones-de-dolares-en-sedes-diplomaticas-en-Mexico-20190530-0037.html; https://www.pressreader.com/mexico/el-imparcial/20190514/281509342634392). Así, las autoridades estadounidenses encargadas de la diplomacia y las relaciones comerciales con México —quienes también velan por los intereses de sus connacionales en nuestro país— al diseñar este gigante Consulado, parecieran decir a los empresarios del sector energético de su país en tiempos de transición energética y enfrentamientos entre narcos:

Welcome to Sonora!

Guadalupe Correa-Cabrera https://www.sinembargo.mx/author/guadalupe-correac Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.