México, Guatemala y Bolivia rechazan una subasta de bienes arqueológicos en París

Por Raphael Morán

Francia, 12 de diciembre (RFI).– La casa de subastas parisina Millon et Associés puso en venta este martes una colección de 85 piezas arqueológicas precolombinas. Las embajadas de los tres países latinoamericanos deploran nuevamente una “práctica de comercio ilícito que socava el patrimonio”. “Buscamos cambiar mentalidades” sobre el manejo de bienes culturales, dijo a RFI Blanca Jiménez, Embajadora de México en Francia.

“Una vez más, deploramos que se mantengan prácticas de comercio ilícito de bienes culturales que socavan el patrimonio, la historia y la identidad de nuestros pueblos originarios”, declaran conjuntamente las embajadas de Bolivia, Guatemala y México en Francia ante la venta de 85 piezas arqueólogicas por la casa Millon & Associés.

Dichas ventas “fomentan el pillaje, el saqueo, el tráfico ilícito y blanqueo de bienes perpetrados por la delincuencia organizada transnacional”, indican las tres embajadas latinoamericanas en un comunicado conjunto.

“Tenemos el ánimo de lograr un cambio en la mentalidad de las personas. Así como hace muchos años se usaban pieles de animales, pues la gente poco a poco comenzó a ver que eso no era lo correcto. Hay piezas que incluso son las deidades de ciertos pueblos. ¡O sea, imagínense que está uno comercializando!”, declaró a RFI Blanca Jiménez, embajadora de México en Francia.

La diplomática mexicana indicó que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia de su país había presentado -a través de la Fiscalía General mexicana – una denuncia ante las autoridades francesas.

