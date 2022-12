AMLO agradece a Biden ser el primer Presidente en décadas en no construir el muro

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció y reconoció a su homólogo estadounidense Joe Biden por no ordenar “ni un metro” de construcción del muro fronterizo entre ambos países.

Los dichos de López Obrador se dieron en una misiva de respuesta a la carta que Biden le envió como parte de las celebraciones diplomáticas del aniversario 200 de las relaciones entre Estados Unidos y México. El Presidente mexicano entregó su respuesta a Christopher J. Dodd, asesor presidencial especial para las Américas del Gobierno de los Estados Unidos, con quien sostuvo una reunión este día en Palacio Nacional.

“Su actitud de respeto hacia la soberanía de México ha sido excepcional: usted es el primer Presidente de Estados Unidos, en varias décadas, que no ha ordenado construir ni siquiera un metro de muro entre nuestras frontera”, dijo el mandatario mexicano.

El Presidente destacó que México y Estados Unidos son 2los principales socios comerciales en el mundo”, y lo cual, ha permitido que se haya acrecentado “como nunca el afecto y el cariño entre nuestros pueblos”.

López Obrador recapituló que pese a las intervenciones militares de Estados Unidos y la pérdida de más del territorio mexicano, entre ambos países también han existido “largos periodos de entendimiento, cooperación y amistad entre pueblos y gobiernos”.

Además le propuso tres temas para un acuerdo de largo alcance: planear la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en todo el continente; aplicar un programa para el bienestar de los pueblos en América Latina y el Caribe; y considerar a estos mismos pueblos aliados, “respetando sus soberanías, como usted lo sostiene, ‘en pie de igualdad’, bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos”.

Finalmente, López Obrador invitó al Presidente Biden y a su esposa, Jill Biden, el 9 y el 10 de enero.

Today, as we celebrate 200 years of bilateral relationship between the United States and Mexico, is a testament to the cultures that unite us and our ability to achieve great things together.#200AñosUSMX https://t.co/4OWfQo9xBe

— Jill Biden (@FLOTUS) December 12, 2022