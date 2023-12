GALERÍA | Más de 5 millones de fieles honran a la Virgen de Guadalupe en la Basílica

El frío, las largas caminatas y la espera para ver el manto de la Virgen de Guadalupe en la Basílica no desaniman a los peregrinos, muchos de los cuales se acercan con flores o grandes retratos en el 462 aniversario de su aparición.

Por Fernanda Pesce

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Miles de mexicanos corearon la canción tradicional mexicana de cumpleaños “Las Mañanitas” en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el martes en honor de la Virgen en el 492 aniversario de su aparición en 1531.

Las autoridades calculan que más de 5 millones de fieles visitaron la Basílica en los días previos a la festividad anual de la santa patrona del país.

Muchos llegaron caminando desde poblaciones distantes, otros llegaron en bicicleta o autobús hasta el enorme patio de la Basílica, donde los peregrinos pasaron la noche en carpas para saludar a la Virgen por la mañana.

El trayecto no careció de riesgos. Fiscales de la Ciudad de México dijeron el martes que tres peregrinos, parte de un grupo en motos, murieron al ser arrollados en una autopista que va desde la capital hacia la ciudad de Puebla.

Otros 10 sufrieron heridas cuando una camioneta atropelló su grupo el lunes por la noche. El conductor fue arrestado en el lugar. Es común ver grupos de peregrinos caminando de o hacia la Basílica en diciembre y ocupando uno o dos carriles de las autopistas.

Según la tradición, la Virgen morena se apareció en 1531 al indio Juan Diego y su imagen quedó impresa en el ayate o manto que vestía el campesino y que hora se exhibe en la Basílica. El Papa san Juan Pablo II canonizó a Juan Diego en 2002.

Tradicionalmente, los que han pedido ayuda a la Virgen vienen en señal de agradecimiento y recorren el último tramo hasta la Basílica descalzos o de rodillas.

Sara Peña Montaño, de 46 años, formaba parte de un grupo de 80 personas que llegó desde el estado sureño de Morelos. Le había rezado a la Virgen por su hijo Silverio, de 29 años, detenido en Estados Unidos por cruzar la frontera irregularmente, y que finalmente quedó en libertad.

“Lograr llegar a felicitarla en este día, que es un día muy importante para todos los mexicanos”, dijo Montaño. “Mi corazón vibra de un sentimiento enorme. Sentí mucha emoción al llegar”.

Evelyn Pilón, de 20 años, llegó desde Chiconcuac, una población en las afueras de la capital célebre por sus tejidos y artesanías. Junto con su acompañante, portaba una imagen de la Virgen tallada en hueso.

“Caminamos toda la noche hasta ahorita”, dijo Pilón, que reza por la salud de su bebé. “Cuando llegué me emocioné mucho porque me acordé de mi bebé que no lo pude traer. Es muy enfermizo”.

La peregrinación atrajo a personas de otras partes del mundo.

“Vine a rezar por mi gente y vine para ver a los fieles mexicanos que llegaron a pie”, dijo Elizabeth Kuszka, de 66 años, de Phoenix, Arizona. “Es asombroso”.