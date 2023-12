El INAI, SNA y organizaciones exhortan al Senado nombrar comisionadxs faltantes

El Instituto advirtió junto con otras organizaciones que la falta de quórum en el Pleno compromete los derechos humanos en México.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y organizaciones civiles instaron al Senado de la República designar a los comisionados faltantes.

A través de un pronunciamiento conjunto en conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los organismos advirtieron la importancia de impulsar permanentemente la garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos , así como de fortalecer las tareas del organismo garante.

Tras la falta de respuesta, consideraron que la situación actual que enfrenta el INAI por la falta de tres personas comisionadas compromete los derechos humanos en México, por lo que exhortó al Senado de cumplir con los mandatos previstos en la Constitución.

📃 #INAIalMomento La conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos lleva a recordar la responsabilidad de defender los derechos de las personas: @AdrianAlcala75 🔗 https://t.co/j721nC2S0M pic.twitter.com/VT8Kp8yvIK — INAI (@INAImexico) December 12, 2023

“Nos pronunciamos en un llamado respetuoso para que el Senado de la República lleve a cabo la designación de las personas comisionadas que posibiliten la integración del Pleno del INAI conforme a su diseño constitucional. Al mismo tiempo, refrendamos nuestro compromiso con el respeto a la división de poderes, con los derechos humanos y, en particular, con la garantía del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales en México”, detalló el INAI en un comunicado de prensa.

Al respecto, el Comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, detalló que es un compromiso acatar las leyes, pues los derechos consagrados en la Constitución no deben estar sujetos a condiciones o contextos políticos, y nadie debe estar por encima de éstos.

“La conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…) es una oportunidad para hacer un llamado a que, como autoridades, seamos responsables con la sociedad a la que nos hemos comprometido a servir”, indicó.

El pronunciamiento fue suscrito por el INAI y las organizaciones Fundar, México Evalúa, Transparencia Mexicana, Social Tic y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, por lo que invitaron a cualquier organización a sumarse ante el llamado en la página www.abramosmexico.mx.

RECHAZAN TERNAS PARA ELEGIR VACANTES DE COMISIONADOS

El pasado 6 de diciembre, el Pleno del Senado de la República votó dos nuevas ternas para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), los cuales siguen pendientes al no alcanzar los votos requeridos.

“El Pleno lamenta los resultados de este proceso legislativo en el que no se obtuvieron las mayorías requeridas y destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ordenar al Senado de la República para que en el presente periodo ordinario de sesiones no sólo lleve a cabo la votación sino que designe a las personas comisionadas que ocuparán las vacantes respectivas”, indicó el Instituto en un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Esperamos que se encuentren a la brevedad las rutas jurídicas y políticas para que se cumpla con el propósito de tener completo el pleno del Inai”, agregó.

📃 #INAIalMomento Lamenta Pleno del INAI falta de consenso en el @senadomexicano para nombrar a comisionados pendientes. pic.twitter.com/Msx2yVnLLB — INAI (@INAImexico) December 6, 2023

Ante las resoluciones del Poder Judicial que obliga al Senado elegir a quienes cubrirán las vacantes que dejaron Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas, se realizará de inmediato una nueva votación por cédula.

Después de no alcanzar un acuerdo para elegir a dos de tres comisionados del INAI, el Ejecutivo, la SCJN y al Juzgado Décimo Séptimo en materia Administrativa por el juicio de amparo serán notificados para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emita una nueva convocatoria para realizar los nombramientos.

En la primera votación, no se alcanzaron las dos terceras partes de los votos para elegir a Luis Felipe Nava Gomar Luis Felipe, Luis Gustavo Parra Noriega y Marina Alicia Rebolloso, como sustituto de Monterrey Chepov.

Mientras que la terna integrada por Julio César Bonilla Gutiérrez, María de Los Ángeles Guzmán García y Ileana Hidalgo Rioja, que buscaban la vacante que dejó Francisco Javier Acuña Llamas, también fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada.

Con los votos en contra y las abstenciones de Morena y los partidos aliados, más la ausencia de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los senadores sin partido Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, no lograron la mayoría solicitada.

En las dos ternas que se votaron al mismo tiempo, se obtuvieron dos votos para Julio César Bonilla, 50 para María de los Angeles Guzmán García y cero para Ileana Hidalgo Rioja, además de 50 votos nulos.

✅ Con 46 votos a favor y 36 en contra, se aprueba acuerdo en relación al procedimiento para nombrar a un integrante del @INAImexico por la vacante generada por Rosendoevgueni Monterrey Chepov. — Senado de México (@senadomexicano) December 6, 2023

En la segunda votación Luis Felipe Nava Gomar obtuvo tres votos, Luis Gustavo Parra, 34 y Marina Alicia San Martín Rebollo, logró 13 votos; sin embargo, hubieron 52 nulos, de la mayoría de Morena y sus aliados.

Ante este contexto, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, ordenó una nueva votación por cédula, luego que no se reunió en la primera terna las dos quintas partes y en la segunda terna no se reunieron las dos terceras partes.

Previamente, la oposición acusó a Morena de montar una “pantomima y una simulación” y denunció que seguían una instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador para no aprobar nombramientos.

LÓPEZ OBRADOR BUSCA DESAPARECER ORGANISMOS AUTÓNOMOS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este año o el próximo mandará una iniciativa de reforma administrativa para desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El Presidente acusó que dichos organismos autónomos “no le sirven al pueblo” y que sólo son “gastos superfluos” para el Gobierno.

“Este año o el año próximo, antes de irme [se envía propuesta]. […] Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, señaló.

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino que haya una Reforma Fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de Ley que quiero enviar”, anunció.

“¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al Gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público? Que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la CRE [Comisión Reguladora de Energía], que no sé cuánto”, cuestionó.

López Obrador apuntó que aunque no se apruebe dicha iniciativa en el Congreso, quiere dejar constancia de que está en desacuerdo con la existencia de los organismos, y no quiere ser “cómplice”.

🔴#ÚLTIMAHORA I AMLO (@lopezobrador_) anuncia que antes de que termine su sexenio enviará una iniciativa para desaparecer al INAI y otros organismos autónomos. pic.twitter.com/Er7LEHRiLd — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 11, 2023

“Sí hace falta hacer todo este ajuste, y sí voy a dejar esta iniciativa. Si no la aprueban, lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal, y no quiero ser cómplice”, aseguró López Obrador.

El pasado 18 de abril, el mandatario había asegurado que el INAI “es un cero a la izquierda” y que “no sirve para nada”, por ello, había propuesto que sus funciones pasaran a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la Fiscalía Anticorrupción“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador acusó que en el pasado se crearon todos esos organismos supuestamente para combatir la corrupción, algo que consideró “una tomadura de pelo, un disparate”.

Al día siguiente, el pleno del INAI expresó su preocupación por las descalificaciones del Presidente sobre las funciones del organismo, ya que “denotan denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales del Instituto y atentan contra su autonomía e independencia”.

De acuerdo con el INAI, los señalamientos del titular del Ejecutivo y su Secretario de Gobernación pretenden comprometer la existencia del organismo, pero “sobre todo vulneran la garantía de estos dos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana: el de acceso a la información y el de protección de datos personales”.