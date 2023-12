La conferencia de videojuegos E3 se despide tras más de 20 años en funcionamiento

Madrid, 12 de diciembre (EuropaPress).- La Asociación de Software y Entretenimiento (ESA, por sus siglas en inglés), organizadora de la conferencia de videojuegos Electronic Entertainment Expo (E3), dejará de celebrarlo definitivamente tras más de dos décadas en funcionamiento.

El anuncio del fin de este evento viene meses después de que se cancelara su edición de este año, que se celebraría del 13 al 16 de junio, algo que finalmente no se produjo porque algunas de las compañías más relevantes de videojuegos anunciaron que no participarían en este encuentro. Entre ellas, Microsoft, Nintendo y Ubisoft.

En el momento de su pausa temporal, la ESA anunció que el E3 no había conseguido “cosechar el interés sostenido necesario” como para conseguir mostrar “el tamaño, la fuerza y el impacto” de la industria de los videojuegos.

La organización ha anunciado este martes el fin definitivo del E3, que no se celebrará el próximo año 2024 “después de más de dos décadas” -su primera feria tuvo lugar en mayo de 1995- reuniendo a jugadores y desarrolladores en el marco de este encuentro.

Desde la ESA han reconocido que cada década ha sido “más grande que la anterior”, pero que “ha llegado el momento de decir adiós”, según ha matizado en su página web, donde no ha concretado cuáles han sido los motivos por los que el evento se ha cancelado definitivamente.

Conviene recordar que el último E3 que se celebró de forma presencial fue en 2019. Un año después, con la pandemia de la COVID, se tuvo que cancelar, para celebrarse en 2021 en formato online.

News on #E32023 from the source. pic.twitter.com/BK7TUlb8mZ

— E3 (@E3) March 30, 2023