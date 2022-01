¿Marketing o realidad?: ¿Qué es la Web3, que prometería ser el futuro del Internet?

Ciudad de México, 13 de enero (RT).- Siete años después de su surgimiento, el concepto Web3 ha alcanzado en 2021 la cota máxima de su popularidad, mientras no deja de generar polémica entre los usuarios de la red informática mundial. En los últimos días, se han intensificado una serie de debates en torno a la propia noción de Web3 que cuestionan la posibilidad de su puesta en práctica y en los que han participado algunos multimillonarios tecnológicos, como el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y el exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey.

LA EVOLUCIÓN DE INTERNET

Web 1.0, la versión original y más básica de Internet, permitía poca interacción, limitándose la mayor parte de la actividad en la Red a la navegación y la lectura de páginas estáticas. Por su parte, Web 2.0, la actual generación, se tradujo en un Internet más interactivo y social, marcando el punto de partida de la época de la centralización con un pequeño grupo de corporaciones y gigantes tecnológicos que poseen la mayoría de las plataformas y están sujetas a un número limitado de reguladores gubernamentales centralizados.

LA RED DESCENTRALIZADA

El concepto Web3 evoca una nueva generación de Internet que se basaría en la cadena de bloques, una estructura compuesta de elementos que contienen datos encriptados sobre cada transacción, por medio de la cual funcionan los tokens no fungibles (NFT). Una base de este tipo ayudaría a mantener los datos libres y distribuidos entre redes entre pares.

El concepto se fundamenta, en gran medida, en las criptomonedas, que desempeñarían el papel de incentivos para aquellos que deseen participar en la creación y el desarrollo de la nueva Red, un hecho que ayudaría a apartar a los intermediarios del proceso.

UNA “PALABRA DE MODA DE ‘MARKETING'”

Por su parte, Elon Musk escribió en su cuenta de Twitter que la Web3 “suena a mierda” y, actualmente, parece más bien una “palabra de moda de ‘marketing'” que una realidad.

