VIDEO: Hombre vandaliza escultura en edificio de la BBC cuyo autor era pedófilo

Ciudad de México, 13 de enero (RT).- Un hombre fue captado en la tarde de este miércoles golpeando con un martillo una estatua que representa a los personajes shakesperianos Próspero y Ariel, e instalada en la fachada de la Broadcasting House, sede de la BBC en el centro de Londres.

En un video compartido por Katie Razzall, reportera de la BBC, se puede ver cómo el hombre, que se valió de una escalera para acceder a la escultura ubicada en la segunda planta, saca un martillo de su bolso y a golpes desprende trozos de ella. Además, escribió mensajes como “la hora de irse era 1989” y “un lazo a todos los pecados”. El personal del medio británico declaró haber oído al sospechoso gritar “pedófilo” mientras atacaba la obra.

Outside BBC right now a man is trying to smash up Eric Gill statue while another man live streams talking about paedophiles. Gill’s horrific crimes are well known. But is this the way? pic.twitter.com/IzFUBIJfwT

— Katie Razzall (@katierazz) January 12, 2022