Enfermeras de EU se oponen a exigencia de trabajar aunque estén contagiadas de COVID

Por Ricardo Roura

Ciudad de México, 13 de enero (La Opinión).- Distintas asociaciones de enfermeras del sur de California manifestaron su oposición a la instrucción de las autoridades de salud estatal para presentarse a trabajar contagiadas de COVID si están asintomáticas.

Las agrupaciones argumentaron que la medida va en contra de sus derechos laborales, además de aumentar los riesgos de exposición al virus y a provocar más contagios.

“La forma en que se reduce esta pandemia es dotando de personal adecuado”, dijo la enfermera practicante Ileana Meza a la cadena Univisión, y pidió la cancelación de procedimientos médicos no críticos, cirugías electivas y pruebas e insolación del personal médico contagiado por el virus SARS CoV-2.

De acuerdo con la guía temporal del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), los empleados del sector salud que presenten resultado positivo en una prueba de coronavirus y no presenten síntomas de la enfermedad, pueden presentarse a trabajar inmediatamente, sin aislamiento alguno y sin pruebas.

El CDPH estableció que la pauta es temporal y permanecerá vigente del 8 de enero al 1 de febrero de 2022. Se ajustan a los criterios de regreso al trabajo del personal de atención médica, que incluye a enfermeras, personal administrativo y de limpieza.

