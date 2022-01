No todos los cubrebocas protegen igual contra COVID, pero funcionan, revela estudio

Madrid, 13 de enero (Europa Press).- La eficacia de las mascarillas ha sido un tema muy debatido desde la aparición de la COVID-19. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Florida Central, en Estados Unidos, ofrece más pruebas de que funcionan, al confirmar que reducen a la mitad la distancia que podrían recorrer los patógenos transmitidos por el aire.

Conocer formas de reducir esta distancia de transmisión puede ayudar a mantener la seguridad de las personas y a gestionar las respuestas a las pandemias, como la de la COVID-19, que ha provocado infecciones a escala mundial, sobrecargas en el sistema sanitario y daños económicos.

