Un idioma en África ofrece pistas sobre la evolución de la escritura y los alfabetos

Ciudad de México, 13 de enero (RT).- Los científicos saben poco sobre las etapas tempranas de la evolución de la escritura en las civilizaciones antiguas de Oriente Medio, China y Centroamérica, pero el desarrollo de un alfabeto moderno en el oeste de África ofrece pistas sobre las tendencias generales de cómo aparecieron otros alfabetos y sistemas de escritura jeroglíficos existentes.

Antes de esa fecha, el idioma vai nunca había sido escrito. Durante los 171 años posteriores a su creación en los que se centró el estudio, sus 200 letras silábicas experimentaron cambios año tras año. La tendencia clave de esa evolución pudo ser descubierta gracias a ciertos métodos que permiten cuantificar la complejidad visual de los símbolos, que con el tiempo han ido adquiriendo una forma “cada vez más comprimida”, algo que simplifica tanto la lectura como la escritura.

The Vai script of Liberia was created about 1834 by eight illiterate men. Then it was passed down, one-on-one, from teacher to apprentice. Now, this rare West African #writing system has fascinating insights on how writing evolves. #Language #Anthropology https://t.co/RVOpxw0rHg pic.twitter.com/M16lPF7kEv

— Uni of New England (@UniNewEngland) January 12, 2022