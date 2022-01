Una burbuja, responsable de la formación de estrellas jóvenes cercanas a la Tierra

Ciudad de México, 13 de enero (RT).- Un grupo de astrónomos reconstruyó la historia evolutiva de nuestro vecindario galáctico, mostrando cómo una cadena de acontecimientos, que comenzó hace 14 millones de años, condujo a la creación de una vasta burbuja que es responsable de la formación de todas las estrellas jóvenes cercanas a la Tierra.

“Por primera vez podemos explicar cómo comenzó la formación de las estrellas cercanas”, afirmó este martes en un comunicado Catherine Zucker, una de los autores del estudio, publicado en la revista Nature.

Published today in @nature: The stellar circle of life… star formation in the region around the Sun is driven by the expansion of the Local Bubble, which was originally caused by stars dying and exploding. @CSZucker et al.: https://t.co/I9kZlgIGIQ

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) January 12, 2022