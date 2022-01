Tigres negocia con Toronto FC para adquirir a Yeferson Sotelo y enviarles a Salcedo

Por Raúl Zambrano Cabello

Los Ángeles, 13 de enero (LaOpinión).- El mercado sigue abierto y Tigres UANL quiere ser agresivo para reforzar su frente ofensivo con un talento sudamericano como Yeferson Soteldo, que forma parte del Toronto FC de la MLS y es habitual en la selección nacional de Venezuela.

Para acometer esa operación deportiva, Tigres enviaría a Carlos Salcedo al conjunto de Canadá y así quedar todos a gusto. Esta información la adelantó Mediotiempo.

En un reporte, el citado medio agregó que los directivos de ambos clubes se encuentran en negociaciones para pactar los montos de los traspasos. Salcedo llegaría a ser jugador franquicia en Toronto FC, que también fichó a Lorenzo Insigne. Dicho club es dirigido por Bob Bradley.

Mientras que Soteldo, habilidoso extremo de perfil derecho que tiene 24 años de edad, jugaría junto a Gignac, Thauvin y Sebastián Córdova en el ataque del ‘Piojo’ Miguel Herrera.

Salcedo le había pedido a la directiva de Tigres dejarlo ir al futbol europeo, pero nunca llegó una oferta de ese calibre. Palmeiras sí estuvo interesado y luego desistieron al cerrar el traspaso de Murilo Cerqueira, de 24 años de edad.

Esta información también fue corroborada por el periodista Michael Singh:

“Toronto FC ha llegado a un acuerdo que hará que Yeferson Soteldo abandone el club después de solo 9 meses. Además, puede confirmar que TFC adquirirá al internacional mexicano CB Carlos Salcedo de los Tigres de la Liga MX. Agregaré, no se sorprenda si esos dos movimientos están relacionados”.

Sources: Toronto FC have reached a deal that will see Yeferson Soteldo depart the club after just 9 months.

In addition, can confirm TFC will be acquiring Mexican international CB Carlos Salcedo from Liga MX’s Tigres.

I’ll add, don’t be surprised if those two moves are related

— Michael Singh (@MichaelSingh94) January 13, 2022