Telemundo anuncia el lanzamiento de su propia plataforma de streaming

Miami, 13 de enero (EFE).- NBC Universal Telemundo anunció este jueves el lanzamiento de Tplus, una nueva marca de contenidos para el público hispano en EU que estará disponible a partir del próximo otoño en la plataforma de streaming Peacock.

.@Telemundo introduces Tplus, to launch this fall on @peacockTV The first content brand to serve the full spectrum of U.S. Hispanics.

__@Telemundo presenta Tplus, a estrenarse en otoño de 2022. La primera marca de contenido para servir a hispanos en U.S. por @PeacockTV pic.twitter.com/d1GHvhUmqB

