Marvel podría regresar a Ben Affleck como Daredevil en Dr. Strange 2

MADRID, 13 de enero (EuropaPress).- Después de que Charlie Cox, el Daredevil de la serie de Netflix, haya protagonizado un simpático cameo en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) como el abogado de Peter Parker, el futuro de Matt Murdock dentro del Universo Marvel podría estar ligado no solo al rostro del propio Cox. Y es que una nueva información apunta a que Ben Affleck, que encarnó en 2003 al ciego justiciero de Marvel, podría aparecer Doctor Strange: El Multiverso de la Locura, como una versión alternativa del personaje.

Ha sido precisamente a través de Twitter donde bigscreenleaks afirmó que Marvel Stuidos contactó con el equipo del actor a finales de 2021 para que realizara un cameo como Daredevil en la cinta dirigida por Sam Raimi.

“Por razones más que obvias, me pidieron que guardase el secreto, pero Marvel se aproximó a Affleck para hacer un cameo como Daredevil. Enviaron los contratos preliminares a su equipo, aunque no estoy seguro de que le llegase algo de todo esto”, expuso bigscreenleaks.

For obvious reasons, I was asked to keep this a secret but Marvel did indeed reach out to Affleck for a cameo as Daredevil. They sent out preliminary contracts to his team but i'm not sure if anything came of it. pic.twitter.com/fK9itKRNsm

