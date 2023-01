RESEÑA | Alerta Extrema, mucha acción para entretener y pasar un buen rato

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Este fin de semana trae películas interesantes para diversos gustos y una de ellas es Alerta Extrema, cinta protagonizada por Gerard Butler y Mike Colter que se coloca como una buena opción para comer palomitas y pasar un rato entretenido.

Alerta Extrema nos presenta a Brodie Torrance —interpretado por Gerard Butler—, un piloto que inicia un viaje en la víspera de Año Nuevo. Parece ser un vuelo más, aunque con pocos pasajeros, entre ellos Louis Gaspare —a quien da vida Mike Colter—, un preso acusado de asesinato que va acompañado por su custodio.

El mal tiempo se hace presente y Torrance busca la manera de salvar a su tripulación realizando un aterrizaje forzoso, sin embargo, el lugar al que llegan no es nada seguro y ahora los pasajeros se encuentran en peligro. ¿Quién los salvará? Torrance toma la tarea a su cargo, pero nada será sencillo.

Esta película resulta realmente entretenida. Desde el inicio mantiene la atención de los espectadores con los problemas que se presentan en el avión, incluso puede ser que alguien se llegue a preguntar cómo ven los pilotos las tormentas y las turbulencias cuando se viaja en este transporte aéreo.

La tensión continúa en tierra, cuando los rebeldes ponen en peligro a los pasajeros y Gerard Butler en el papel del capitán se toma muy en serio su labor. Aquí hay algo importante a destacar y es que estamos acostumbrados a verlo en papeles fuertes en los que parece no necesitar ayuda y en esta ocasión, si bien su personaje sí es fuerte y hábil, no está listo para lo que deberá enfrentar y hay algunas acciones que aún le cuestan trabajo. Ahí es donde entra Mike Colter con fuerza y rudeza como Louis Gaspare, de quien no se nos presenta mucho, simplemente que tal vez su ayuda le dé redención.