¿Quieren controlar el flujo de fentanilo? No armen al narcotráfico, dice Ebrard a EU

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, consideró que si Estados Unidos está buscando que se controle el tráfico de fentanilo, debería “dejar de armar al narcotráfico“.

Durante su intervención en la XXXIV Reunión de Embajadores y Cónsules 2023, Ebrard ejemplificó con las armas encontradas en la detención de Ovidio Guzmán.

“¿Se quiere controlar el flujo de fentanilo y otros estupefacientes? Pues entonces que no armen al narcotráfico . No sé si vieron las armas ahora que fue el operativo contra la captura de Ovidio Guzmán: 47 armas de alto poder incluyendo armas para fuego antiaéreo y otras especialidades”, apuntó

Asimismo, el Canciller aseguró que se obtuvieron buenos resultados durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con su homólogo estadounidense Joe Biden a evitar el flujo de fentanilo.

Pese a los buenos resultados, Ebrard consideró que a partir de este 2023 la relación con legisladores estadounidenses será “sumamente antimexicana”.

Esta no es la primera vez que el titular de la SRE señala el tráfico de armas desde EU. Apenas el pasado 3 de noviembre, durante un foro realizado en el Colmex, el Canciller señaló a Estados Unidos por no tomar acción para controlar el flujo de armas, a pesar de que las casi 56 mil armas incautadas por la FGR entre enero de 2020 y septiembre de 2022, son importadas desde Arizona y Texas.

Ebrard Casaubón aseguró que la violencia en México no presentará reducción si no se trata el tema del flujo de armas provenientes de Estados Unidos y que llegan a manos de narcotraficantes.

“Para México, lo esencial es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, o sea no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actual de tráfico de armas. […] Si no reducimos ese flujo es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos, bueno va a tomar mucho tiempo, no quiere decir que sea solo ese factor, pero yo creo que sí es un factor determinante”, dijo durante el foro “El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México”, organizado por el Colegio de México (Colmex).