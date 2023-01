El Presidente anuncia que va a Chile para el 50 aniversario del asesinato de Allende

El mandatario mexicano, quien ha dicho que el expresidente chileno Salvador Allende ha marcado su vida, planea visitar aquel país el 11 de septiembre, cuando se cumplirán 50 años del Golpe de Estado contra aquel mandatario; fue invitado por el actual Presidente, Gabriel Boric.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este viernes que planea realizar una gira por América del Sur, todavía sin fechas ni países específicos, aunque sí confirmó su visita a Chile en septiembre.

“Voy a Chile, que estoy invitado y es muy probable que vaya para el 11 de septiembre, que es el 50 aniversario del asesinato de [Salvador] Allende, seguramente voy a estar ahí, en una gira que incluya varios países”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Además, planea visitar Colombia y Brasil, aunque en éste último caso el mandatario mexicano previó que sea Lula da Silva, Presidente brasileño, quien viaje primero a México, luego que resuelva las complicaciones causadas por una multitud golpista que causó destrozos en la sede de los tres poderes en Brasilia, su capital.

También dijo que el Presidente colombiano, Gustavo Petro, lo ha invitado a aquel país. “Estamos viendo cuándo asistimos a una gira a América del Sur, que tenemos pendiente, porque ya he viajado mucho. He estado cuatro veces en Estados Unidos: una en la ONU y tres en la Casa Blanca; dos con Joe Biden y una con Donald Trump”, recordó.

“Estuvimos en Centroamérica, estuve en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Me faltan el cono sur, me falta Colombia, Argentina, tengo que ir a Brasil, pero no voy ir hasta que venga Lula, que ahora está complicado, y Chile”, adelantó.

El Presidente Gabriel Boric visitó México en noviembre de 2022, cuando se reunió con López Obrador en Palacio Nacional y además dio un discurso en el pleno del Senado. Ahora, el mexicano le devolverá la visita en los meses próximos.

En 2017, antes de ser Presidente y en su última visita hasta ahora a tierras chilenas, López Obrador estuvo en la oficina donde despachó el expresidente chileno Salvador Allende, en el Palacio de la Moneda, desde donde señaló que fue “el más demócrata de los políticos latinoamericanos de nuestro tiempo”.

Asimismo, lo consideró “un apóstol de la democracia”, similar al ex Presidente mexicano Francisco I. Madero.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el entonces dirigente del partido Morena expresó que el exmandatario marcó su vida al ser “un dirigente con dimensión social y con vocación democrática, un hombre bueno”.

Sobre la actual mandataria chilena, Michelle Bachelet, dijo que es “una mujer extraordinaria que tiene a cargo el gobierno de este gran país, con un pueblo hermano”.

“Cuando hagamos la gira, sí tengo que ir a Colombia, para hablar con el Presidente Petro. Nos llevamos bien con todos, incluso el Presidente de Ecuador, que tiene origen empresarial, pero es muy buena persona, el Presidente [Guillermo] Lasso; el Presidente de Paraguay, [Mario] Abdo, es también de un movimiento de centro derecha, sin embargo, es muy buena la comunicación”; expresó López Obrador este viernes.

Con respecto a Abdo, recordó que Paraguay permitió que aterrizara y recargara combustible el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviado para rescatar a Evo Morales de Bolivia tras el Golpe de Estado en su contra.