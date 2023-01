Juez en EU multa a empresa de Donald Trump con 1.6 mdd por diversos delitos fiscales

Por Michael R. Sisak

Nueva York, 13 de enero (AP) — La empresa de Donald Trump fue multada el viernes con 1.6 millones de dólares como castigo por un fraude en el que los principales ejecutivos del expresidente eludieron impuestos sobre la renta personal en lujosas bonificaciones laborales, infligiendo un golpe simbólico y apenas grave para una empresa que presume de tener miles de millones de dólares en activos.

Una multa era la única sanción que un Juez podía imponer a la Organización Trump luego de haber sido declarada culpable el mes pasado de 17 delitos fiscales, incluida asociación ilícita y falsificación de registros en los libros contables.

La cantidad impuesta por el Juez Juan Manuel Merchan fue la máxima permitida por la ley, equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evitó en prestaciones que incluyeron apartamentos de alquiler gratuito en los edificios de Trump, autos de lujo y matrículas en escuelas privadas.

