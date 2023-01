Juez niega amparo contra extradición a Ovidio Guzmán; no tiene competencia, argumenta

Ovidio es buscado por las autoridades estadounidenses por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a ese país desde 2008 a 2018.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Un Juez federal negó el amparo solicitado por Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, contra su posible detención con fines de extradición, incomunicación y tortura.

Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó que se negaba la suspensión definitiva a uno de los juicios de amparo que tramitó hace unos días la defensa de Ovidio Guzmán contra la posible extradición.

“Este Juez de amparo carece de competencia para conocer del asunto, pues de acuerdo con los razonamientos vertidos por la Primera Sala el juez de distrito competente para conocer de la demanda en el procedimiento de extradición es aquel en cuya jurisdicción resida el juez instructor del procedimiento respectivo, máxime que el quejoso se encuentra recluido en esa misma circunscripción territorial, por lo que la ejecución de los actos que reclama, tendrán verificativo en esa jurisdicción”, dijo el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

El pasado 9 de enero, el mismo Juez había concedido una segunda suspensión provisional a “El Ratón” contra su extradición a Estados Unidos, pues determinó que la suspensión provisional es para el efecto de que no se ejecute la orden de extradición y quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo y no sea entregado al Gobierno de Estados Unidos.

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), notificó al Juez que sólo existe una orden de detención con fines de extradición dentro del proceso de “El Ratón” y confirmó que se encuentra a disposición un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”.

El mismo Juez, el pasado 6 de enero, había concedido dos suspensiones al presunto líder de “Los Chapitos”, una para evitar su extradición y otra para que no sea incomunicado.

El mismo 6 de enero, Gregorio Salazar Hernández, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, decretó prisión preventiva con fines de extradición a Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, y estableció un plazo de 60 días para que Estados Unidos presente la documentación con la cual pretende juzgarlo por un cargo de narcotráfico.

Durante la audiencia, el Juez Salazar informó al hijo de “El Chapo” Guzmán los delitos por los cuales es buscado por la justicia estadounidense, entre los cuales se encuentran el presunto tráfico de cocaína y marihuana.

El Canciller Marcelo Ebrard había estimado luego de la detención que el proceso de la posible extradición de Guzmán López a Estados Unidos será de “entre cuatro y seis semanas“, y dijo que dependía tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como, “esencialmente”, del Juez del caso.

¿Quién determina si procede o no procede? Ebrard explicó que se trata de la SRE bajo su cargo, siempre y cuando “sea apegado a disposiciones legales vigentes”, pero “esencialmente depende del Juez de la causa”. “Es un rol importante, no es una decisión política, no es solo de Cancillería sino esencialmente del Juez, para certificar, verificar, que los derechos de la persona se respeten, dado que es ciudadano mexicano”.

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido pasado 5 de enero en un operativo por parte de fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa, bastión del cártel del mismo nombre, lo que desencadenó fuertes actos de violencia en diversos puntos del estado.

Ovidio, de 32 años, dirigía junto a sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo una facción también conocida como “Los Chapitos” que adquirió relevancia tras la detención de “El Chapo” en 2016.

Guzmán López era poco conocido hasta su intento fallido de captura hace más de tres años, el cual supuso una humillante derrota para las fuerzas armadas mexicanas, porque liberaron al narcotraficante después de que el Cártel de Sinaloa sitiara Culiacán y tomara a militares como rehenes. En está ocasión, las autoridades sólo confirmaron su captura cuando ya estaba en la Ciudad de México, desde donde, hasta ahora, ha llevado todo su proceso judicial.

Ovidio es buscado por las autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de cinco millones de dólares, por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a ese país desde 2008 a 2018. Según el Departamento de Estado, él y sus hermanos supervisaban aproximadamente 11 laboratorios que producían entre 1.3 y 2.2 toneladas de metanfetamina al mes.