PVEM se aleja de Morena en Coahuila; va con Lenin Pérez en alianza con partido local

De esta forma, Morena irá con Armando Guadiana, el PT con el exsubsecretario Mejía Berdeja, mientras que la alianza entre PRI-PAN-PRD ha registrado a Manolo Jiménez.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postulará como su candidato a la Gubernatura de Coahuila a Evaristo Lenin Pérez Rivera, en coalición con el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC), alejándose así de Morena, con quien ha hecho frecuente alianza y con quien se esperaba hiciera equipo para este proceso electoral, tal como se anunció en Estado de México.

Al no concretarse una alianza con el Partido del Trabajo (PT), quienes lanzará a Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública federal, como su abanderado, los del Verde confirman su coalición con la UDC.

Lenin Pérez, quien es líder de la UDC, compartió en sus redes sociales que completó el registró a ayer ante las autoridades electorales, por lo que iniciará su precampaña este fin de semana.

La alianza que traerá la alternancia a #Coahuila se ha registrado esta noche ante las autoridades electorales. Juntos UDC y @coahuila_verde defenderemos los anhelos de cambio de todas y todos los coahuilenses. pic.twitter.com/EzG6kodEur — Lenin Pérez (@leninperezr) January 13, 2023

“La alianza que traerá la alternancia a Coahuila se ha registrado esta noche ante las autoridades electorales. Juntos defenderemos los anhelos de cambio de todas y todos los coahuilenses”, publicó.

También estaba la posibilidad de que Claudia Rodríguez, la dirigente estatal del PVEM y Diputada local, fuera la candidata.

De esta forma, Morena competirá sin alianza para Coahuila con la candidatura de Armando Guadiana Tijerina, luego de la ruptura con PT y ahora con PVEM.

✅ Hoy firmamos y presentamos ante el IEC la #coalición del Verde con UDC para trabajar de la mano estas elecciones de Gobernador y Diputados Locales. Juntos lograremos el cambio que nuestro #Coahuila necesita. ¡Avanzando juntos por las y los #coahuilenses! #PartidoVerde #PVEM pic.twitter.com/vVINLGIxV8 — Claudia Rodríguez (@claudiardz55) January 13, 2023

Esta tarde, Mejía Berdeja renunció a su cargo como Subsecretario de Seguridad Pública para “dedicar su trabajo a la transformación de Coahuila” desde otro partido que no es Morena.

Tras enterarse el Presidente Andrés Manuel López Obrador de la posibilidad de separarse de Morena por parte del Subsecretario, dijo que “está en su derecho y es libre”.

“Es muy probable, no he hablado con él, pero me enteré que aspira a ser candidato de Coahuila”, dijo el mandatario federal frente a medios de comunicación.

En ese sentido, López Obrador señaló que en caso de que Mejía Berdeja decida ser candidato para la gubernatura estatal de 2023, su Gobierno nombrará a otro Subsecretario para que continúe con “el mismo plan sobre informar” cómo se está “castigando a quienes cometen delitos en la sección de Cero Impunidad”.

Por otro lado, la alianza de PRI, PAN y PRD registrará a Manolo Jiménez Salinas como su candidato para perpetuar el dominio del tricolor en la entidad, que es la única junto al Estado de México, los estados que no han tenido alternancia de partidos.