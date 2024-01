Gobernadores de la 4T rechazan resolución del TEPJF contra AMLO por su 5to informe

Tras la negativa, los funcionarios reiteran su apoyo al Presidente de México y reafirmaron su lealtad a los valores de la Cuarta Transformación.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Las y los gobernantes estatales de la Cuarta Transformación (4T) emitieron un comunicado conjunto para respaldar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para informar a la ciudadanía acerca de su trabajo en el país.

“Reiteramos que el mensaje que el Presidente López Obrador dio el 1 de julio de 2023 respondió a su obligación de mantener informado al pueblo sobre el desempeño del gobierno en ejercicio desde diciembre del 2018”, se lee en el boletín.

Ante una reciente resolución negativa del Tribunal Electoral Federal, los funcionarios expresaron que el mandatario federal no incumplió normas, debido a que su mensaje no incluyó frases que incidieran en el proceso electoral.

Las y los gobernadores de la #CuartaTransformación reiteramos que el mensaje que el Presidente @lopezobrador_ dio el 1 de julio de 2023 respondió a su obligación de mantener informado al pueblo sobre el desempeño del gobierno en ejercicio desde diciembre del 2018. Por lo tanto,… pic.twitter.com/yuY9M30LJh — Martí Batres (@martibatres) January 14, 2024

“El Presidente jamás incurrió en promoción personalizada en la media en que, en su mensaje, a la ciudadanía, nunca solicitó apoyo, ni exaltó cualidades, atributos o logros de servidores públicos (…) limitándose sólo a informar a la ciudadanía sobre los avances en materia política, economía y social”, detallaron.

Tras la negativa, los funcionarios reiteran su apoyo al Presidente de México y reafirmaron su lealtad a los valores de la Cuarta Transformación, debido a que no se apoyó a alguna persona aspitante o partido plótico den la veda electoral.

“[No] vulneró el principio de imparcialidad y neutralidad porque el mensaje no contiene frases que haya incidido en la contienda electoral federal 2023-2024 […] no pueden existir actos anticipados de promoción personalizada”, concluyeron.

AMLO VULNERÓ LEY ELECTORAL: TEPJF

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ayer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la equidad en el proceso electoral durante su discurso en la celebración del quinto aniversario de su triunfo electoral, el pasado 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México.

En sesión pública, los magistrados resolvieron que el titular del Ejecutivo incurrió en distintas infracciones electorales al realizar promoción personalizada y haber usado recursos públicos en su mensaje por un año más de su Gobierno, en el que habló sobre sus logros y promesas para generar simpatía y adhesión de la ciudadanía.

Otra transgresión a la ley electoral que señalaron fue que utilizó indebidamente los recursos públicos para la organización de su informe porque para su desarrollo y función, se emplearon recursos financieros, humanos y materiales.

No obstante, el Tribunal Electoral determinó que el Presidente López Obrador no incurrió en actos anticipados de precampaña y campaña al no haber expresiones en las que solicitara el voto a la ciudadanía en favor o en contra de personas que aspiren a un cargo de elección popular.