Rams y Bengals se disputan el Super Bowl LVI, un duelo inédito y lleno de simbolismos

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– Los Ángeles vivió durante más de dos décadas sin un equipo de la NFL, luego de que en 1995 los Rams dejaran atrás una historia de 48 años y se mudaran a San Luis, en donde estuvieron hasta 2016 cuando decidieron regresar a su casa. Ahora esta ciudad, la más importante de California, volverá a ser el escenario de su octavo Super Bowl, y por segunda ocasión tendrá a los Rams como anfitriones, quienes en el Super Bowl XIV no pudieron con la “Cortina de Acero”, una derrota que no piensan a volver a permitirse como locales.

El duelo de este domingo en el Super Bowl LVI es inédito. Nunca antes se habían visto las caras en esta instancia los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams, quienes son comandados por dos viejos conocidos Zac Taylor y Sean McVay. Hasta 2019 Taylor era parte del equipo de entrenadores de McVay en lo Rams, de hecho ambos disputaron el Super Bowl LIII en el que los Carneros fueron derrotados 13-3 por los New England Patriots de Tom Brady. Luego de esa derrota, Taylor llegó a Cincinnati como entrenador en jefe.

En este temporada, tanto Rams (12-5) como Bengals (10-7) llegaron como los cuartos mejores de sus respectivas conferencias y se fueron abriendo camino desde la ronda de los comodines hasta la cita de este día en el SoFi Stadium, un palacio construido por el dueño del equipo angelino, Stan Kroenke, con un costo de 5 mil millones de dólares y que fue inaugurado en 2020, en medio de la pandemia, situación que lo ha llevado a albergar sólo una campaña con aforo completo. Su capacidad es para más de 70 mil espectadores sentados, aunque el aforo podría ampliarse a 100 mil.

El conjunto visitante llega a la final de la mano del joven quarterback de 25 años Joe Burrow, quien en su segunda temporada con los Bengals ha podido dejar atrás la lesión de rodilla que la temporada pasada le impidió llegar a los playoffs, en los que ahora va invicto y llevar a los Bengals al gran juego después de 33 años. Junto con el wide receiver ​​Ja’Marr Chase, su compañero en LSU, Burrow ha podido sacar adelante a los felinos en los últimos tres partidos con esa misma capacidad que lo ha llevado ​​a romper todos los récords de la franquicia al completar más del 70 por ciento de sus pases en la temporada regular, para 4 mil 611 yardas y 34 anotaciones.

No obstante, el principal obstáculo que Burrow tendrá de frente será una ofensiva comandada por el tackle angelino Aaron Donald, quien fue determinante en el Juego de Campeonato de la NFC contra los 49’s de San Francisco. El defensivo es una pieza clave para los Rams además de ser un histórico con tres premios al Jugador Defensivo del Año de la NFL, ocho Pro Bowls consecutivos y 98 capturas de temporada regular, incluidas 12.5 en 2021. A su experiencia se suma la del linebacker Von Miller, quien ya fue campeón en 2015 con Denver.

En el otro lado está Matthew Stafford, de 33 años, que al igual que Burrow fue una primera selección aunque en su caso fue en 2009 —y en el de Joe en 2020— y para un equipo distinto para el que ahora juega. A diferencia del mariscal de campo rival, Sttaford pasó 12 temporadas en los Detroit Lions cosechando temporadas perdedoras hasta que el año pasado fue intercambiado por Jared Goff, quien perdió el Super Bowl LIII contra los Patriotas y dejó a los Rams en circunstancias aún no aclaradas. Lo cierto es que la llegada de Stafford ha brindado al equipo de Sean McVay una ofensiva más sobria y letal que ha sabido explotar las capacidades de los receptores abiertos Cooper Kupp y Odell Beckham Jr.

Stafford ha lanzado para 905 yardas en los primeros tres partidos de playoffs de los Rams. Si consigue 315 yardas este día, rebasará el récord de una sola postemporada, impuesto por Eli Manning en 2011. De hecho, según señala ESPN, Stafford cuenta además con la ventaja de tener la quinta mayor cantidad de remontadas en el cuarto cuarto en la historia de la temporada regular de la NFL, con 34 regresos. Pese a ello, este será su primer Super Bowl, en el cual enfrentará a una defensiva que ocupó el puesto 24 de la liga frente a los pases.

Todos estos factores colocan a los de casa como los favoritos del gran juego.

LA MARCA DE LA HISTORIA

Los Rams han disputado cuatro campeonatos de la NFL: dos como equipo de Los Ángeles y dos cuando jugaban en San Luis, aunque sólo se han coronado en una ocasión. La primera vez que llegaron al Super Bowl fue en la edición XIV celebrada el 20 de enero de 1980, precisamente como locales, en el Rose Bowl Stadium, un encuentro que perdieron con los Pittsburgh Steelers comandados por el legendario entrenador Chuck Noll y el quarterback Terry Bradshaw, quien fue elegido como el jugador del partido.

Cinco años después de su llegada a San Luis y 20 después de su primera final, en la temporada de 1999, alzaron por primera y única vez el trofeo Vince Lombardi luego de derrotar el 30 de enero de 2000 a los Tennessee Titans por 23 a 16 en el Georgia Dome de Atlanta, un encuentro que se definió en el último segundo y en el que el MVP fue su quarterback Kurt Wagner.

22 years ago today in Super Bowl XXXIV, Mike Jones made “The Tackle”. (via @nflthrowback)

Can the Rams return to the big stage? pic.twitter.com/COVpiozttE

— NFL (@NFL) January 30, 2022