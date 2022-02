BITS | Sifu, una desafiante e innovadora experiencia

Sifu no sólo representa una experiencia única al nivel de las artes marciales, sino que nos hace vivirla en cada movimiento que hacemos, sin duda es una de las más grandes sorpresas del año.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- El éxito que han tenido algunos juegos independientes acogidos por PlayStation en los últimos años es de resaltarse, no sólo porque han representado grandes sorpresas, sino porque es un trabajo constante que se viene realizando desde tiempo y que año con año nos sorprende cada vez más. En el 2021 sin duda el lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits fue de lo más destacable, al final se llevó una merecida recompensa ganando el premio de mejor juego independiente del año. Este 2022, Sifu no sólo llega tratando de recorrer el mismo camino de éxito, sino que resulta ser una experiencia innovadora que logra transmitir muy bien el concepto que buscaba, esto por su dificultad, un sistema de juego impecable y una historia envolvente llena de referencias a la cultura de las artes marciales.

Sifu nos cuenta una historia de venganza, donde tomaremos el papel de un estudiante de kung fu (podremos elegir entre hombre y mujer) que buscará vengar la muerte de su maestro el cual ha sido asesinado por un antiguo estudiante y otros miembros de diferentes clanes, tras ocho años de duro entrenamiento es momento de la venganza y comenzaremos la verdadera aventura a los 20 años de edad. Esta aventura nos llevará a lo largo de 5 niveles principales donde nos enfrentaremos a los líderes de cada uno de los clanes, cada nivel contará con una ubicación y ambientación diferente enfocada en el líder principal, algunos será centros nocturnos, otros entornos más naturales, edificios y academias de artes marciales, entre otros.

Tanto la ambientación del juego como el uso de la bocina integrada del control Dualsense hacen que la experiencia y exploración por estos cortos lugares sea algo bastante único, ya que en algunos momentos podremos apreciar ciertos sonidos en el control, como moscas volando, cosas que se rompen, además de que, en momentos con un clima específico, como la lluvia, llegaremos a sentir las pequeñas gotas a base de vibraciones y claro, en la parte del combate, al momento de realizar golpes o bloquearlos el juego hace un gran uso de esta función.

Sifu tiene un diseño bastante único, nos presenta un mundo en 3D con algunos destellos de 2D y se mantiene fiel a la experiencia que busca transmitir y que logra de gran manera gracias a los diseños de personajes, combinados con la temática del juego y este estilo un poco en forma de caricatura, pero enfocado en tonos grises que logran conectar con la narrativa del juego, el uso de sombras logra encajar a la perfección a través de todo el juego. El diseño de audio forma parte de toda la experiencia creando grandes momentos de batalla, tensión o rapidez. Sifu no sólo representa una experiencia única al nivel de las artes marciales, sino que nos hace vivirla en cada movimiento que hacemos.

La verdadera experiencia y lo más resaltable de todo el juego recae en la jugabilidad el mismo, ya que además de ofrecernos un sistema de combate espectacular creado a la perfección con verdaderos movimientos de “kung fu”, nos ofrece una variedad de aprendizajes tanto en la parte de ataque como de defensa para redondear la experiencia, el juego nos ofrecerá aprender técnicas a lo largo de la historia, las cuales podremos obtener gracias a la progresión de nuestro árbol de habilidades, donde aprenderemos desde diferentes combinaciones de movimientos entre golpes y patadas, movimientos especiales o técnicas que requerirán de una combinación de botones más compleja. Si bien Sifu es un juego enfocado en las peleas, también es un juego que nos exige saber pelear, a diferencia de muchos juegos donde con repetir la misma combinación muchas veces saldrías vencedor, en esta ocasión, nuestros enemigos se defenderán y nos exigirán una mayor combinación, bloqueo de golpes o esquivar en diferentes direcciones.

El desafío que representa el juego es único en su clase, cada vez que nos derroten, nuestro personaje tendrá la opción de revivir a costo de avanzar en su edad, con esto, nuestro personaje regresará más fuerte, sin embargo, con cada año que avancemos también iremos perdiendo un poco de vida y por si fuera poco, si acumulamos muertes consecutivas, los años que nos quitarán cada que revivíamos se irán multiplicando dependiendo de cuántas muertes llevemos y aunque podremos reducir este número de muertes derrotando a ciertos enemigos el juego puede castigarnos demasiado al no ser efectivos en el combate.

Sifu es una propuesta innovadora y un verdadero desafío por todos los lados que lo miremos que nos harán seguir y pensar nuevas estrategias a cada momento hasta perfeccionar nuestra manera de pelear y de acercarnos a los diferentes enemigos, sin duda es una de las más grandes sorpresas del año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez