El error de AMLO

Justo el día siguiente que se cometió el quinto asesinato de un periodista mexicano en lo que va del año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrascó en una diatriba personal contra el presentador de noticias, Carlos Loret de Mola, en lo que puede considerarse en uno de los peores pifias políticas del inquilino de Palacio Nacional.

El viernes 11 de febrero en la rueda de prensa mañanera que celebró en Hermosillo, Sonora en una gira de trabajo, tocaba dedicar la atención a los cinco periodistas asesinados en lo que va del año y de lo que el Gobierno federal hará para detener a los responsables de estos crímenes y evitar que sigan ocurriendo estos ataques a la prensa.

Si bien el Presidente López Obrador se refirió a Heber López Vásquez, asesinado el 10 febrero en Oaxaca, a pregunta expresa, y le pidió al subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja que abundara en este caso, se hizo de modo muy sucinto.

Si quería hablar de prensa y periodistas, el Presidente debió hablar de Heber López, y de los otros cuatro colegas a quienes les han quitado la vida en entre enero y febrero: José Luis Gamboa Arenas, asesinado en Veracruz el 10 enero; Margarito Martínez, asesinado el 17 enero en Tijuana; Lourdes Maldonado, ultimada también en Tijuana el 23 enero; y el homicidio de Roberto Toledo, ocurrido en Zitácuaro el 31 enero.

Pero en lugar ello decidió dedicar el centro de la mañanera supuestamente a exhibir los ingresos exorbitantes que recibió el año pasado Carlos Loret de Mola. Y al hacerlo, no sólo habría violado algunas leyes de privacidad y datos personales, sino que cometió uno de sus peores errores políticos pues en lugar de exhibir a quien considera un periodista mercenario, terminó convirtiéndolo en referente de los opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Personalmente creo que los representantes de los poderes públicos tienen derecho a hablar y criticar el trabajo de los medios con argumentos y con respeto, no con intimidación y amenazas, como hacen la mayoría. Pero López Obrador convirtió un derecho en una reyerta personal contra Loret de Mola.

El enojo del Presidente contra el expresentador de Televisa no viene de ahora, pues desde hace años lo ha considerado como parte de los comunicadores al servicio de la mafia de poder. Pero el reportaje sobre el nivel de vida de su hijo mayor en Houston parece que sacó a López Obrador de sus casillas. Si el reportaje aludido tiene inconsistencias, bastaba con demostrarlas en un cuidadoso comunicado de prensa, y ya.

Pero López Obrador se empeñó en exhibir y cuestionar al comunicador, y logró lo contrario. La propia trayectoria le ha dado un lugar a Loret de Mola en el periodismo mexicano: un presentador de noticias en horarios estelares que eran funcional para la televisora donde trabajaba, complaciente con los presidentes de sexenios anteriores y con episodios periodísticos cuestionables como el montaje en el supuesto desmantelamiento de una banda de secuestradores.

Pero tras la “exhibida” de su salario, López Obrador convirtió a Loret de Mola no solo en tendencia en redes sociales sino en referente para la oposición a su Gobierno. Y hará que, incluso, tenga más patrocinadores en sus medios de información. En la mañanera de Hermosillo, no tocaba hablar del ex conductor de Televisa, sino de los periodistas asesinados en el año y los otros 30 comunicadores caídos a lo largo del sexenio. Se equivocó en grande López Obrador.

