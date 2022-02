Ucrania dice que su espacio aéreo permanece abierto; ya trabaja para prevenir riesgos

Kiev, 13 feb (EFE).- El Gobierno ucraniano precisó hoy que el espacio aéreo de Ucrania permanece abierto, después de que una aerolínea con destino a Kiev tuviera que aterrizar en Chisinau porque la propietaria del avión le prohibió hacerlo en la capital ucraniana, en medio de advertencias de Estados Unidos sobre un ataque ruso inmediato.

“El espacio aéreo sobre Ucrania permanece abierto, el Estado está trabajando para prevenir riesgos para los transportistas aéreos”, señaló el Ministerio de Infraestructura de Ucrania en un mensaje publicado en su página oficial de Facebook.

La aerolínea ucraniana SkyUp dijo hoy en un comunicado que un vuelo que cubría la ruta entre Madeira y Kiev tuvo que aterrizar en Chisinau, capital de Moldavia, debido a que la empresa irlandesa propietaria del avión anunció la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo de Ucrania.

Explicó que el sábado “el arrendador [del avión], residente en Irlanda, informó a la aerolínea sobre la prohibición inmediata de entrada de la aeronave UR-SQO al espacio aéreo de Ucrania”.

Más tarde, en un segundo comunicado, SkyUp confirmó lo que había adelantado el medio ucraniano Strana, que indicó que algunas de las aseguradoras internacionales más importantes dejarán de cubrir a partir del lunes aerolíneas que sobrevuelen Ucrania ante la amenaza de un ataque ruso.

“El 12 de febrero de 2022, las compañías de seguros más grandes del mundo informaron a las compañías aéreas ucranianas que dejarían de asegurar aeronaves para vuelos en el espacio aéreo ucraniano en un plazo de 48 horas. Esta decisión está asociada con mayores riesgos de estallido de hostilidades”, afirmó SkyUp.

“En consecuencia, los propietarios de aeronaves exigen la pronta devolución de las aeronaves a la Unión Europea (UE)”, dijo.

El Ministerio de Infraestructura dijo que la mayoría de las aerolíneas continúa operando sin restricciones y que actualmente 29 aerolíneas extranjeras operan vuelos desde 34 países a Ucrania.

