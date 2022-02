Green Day y Miley Cyrus sorprenden a sus fans en el show previo al Super Bowl

Por Andrew Dalton

LOS ANGELES, 13 de febrero (AP).— Miley Cyrus solo ha estado viva durante aproximadamente la mitad de los Super Bowls jugados, pero su lista de canciones en la víspera del 56 abarcó toda la historia del gran juego y algo más.

Cyrus y mezcló canciones de los años 60, 80 y 90 con las suyas propias en el Bud Light Super Bowl Music Fest el sábado por la noche.

La cantante de 29 años fue el coestelar con Green Day en la tercera y última noche del festival en Crypto.com Arena en Los Ángeles, a unas 10 millas (16 kilómetros) del SoFi Stadium en Inglewood, donde juegan los LA Rams. los Cincinnati Bengals el domingo.

El festival anual, que también contó con Halsey, Machine Gun Kelly, Gwen Stefani, Blake Shelton y Mickey Guyton, se enorgullece de reunir a artistas de todos los géneros, pero Cyrus lo hizo sola, mezclando country y pop rock, dance pop y alternativa. rock.

miley cyrus cantando never be me es una experiencia religiosa pic.twitter.com/ua4ILOWbou

— ♔☾ (@milesholy) February 13, 2022