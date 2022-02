“Nunca debimos separarnos”: Liam Gallagher sobre Oasis y el pleito con Noel

AS MÉXICO

Por su parte, Noel Gallagher reveló en el podcast Matt Morgan’s Funny How? que el motivo definitivo de la separación se debió a un inocente regalo.

Por Álvaro Piqueras

Ciudad de México, 13 de febrero (AS México).- Desde la separación de Oasis en 2009 tras casi dos décadas de un éxito arrollador, las dos caras más visibles de la banda, los hermanos Noel y Liam Gallagher, no han perdido la ocasión para mostrar sus diferencias en público. Su relación siempre estuvo al borde del colapso y el paso del tiempo no ha conseguido que cicatricen las heridas.

Cada cierto tiempo se especula con el regreso de la mítica banda británica, pero a día de hoy parece que sigue habiendo un muro infranqueable entre los Gallagher. Noel no parece dispuesto a dar su brazo a torcer, mientras que Liam si parece más dispuesto a enterrar el hacha de guerra.

“Me encantaría que Oasis volviera a reunirse. Si pasa, pasa. Pero estoy bastante feliz con mi carrera en solitario. Nunca debimos habernos separado, pero lo hicimos, y aquí es donde estamos”, asegura el vocalista en una entrevista en The Times, aunque en la actualidad ve a su hermano como “una persona diferente”. “Como si hubiera sido secuestrado”, añade. “Pero sabes que lo amo. Nos separamos hace casi 13 años. Es ridículo. Podemos continuar especulando sobre de quién tuvo la culpa, pero si realmente quisiera ponerse en contacto conmigo, por el bien de mi madre, podría hacerlo, pero obviamente no quiere”, concluye consciente de que parece que no hay vuelta atrás.

EL MOTIVO DE LA RUPTURA DEFINITIVA DE OASIS

Según Noel Gallagher, como compartió en el podcast Matt Morgan’s Funny How?, el motivo definitivo de la separación se debió a un inocente regalo. Y es que en 2009, antes de que Liam presentara al mundo su marca de ropa -Pretty Green- obsequió a todos los miembros de la banda con varias prendas de la colección.

“Liam nos dio un montón de ropa, no solo a mí, se la dio a toda la banda. Fui directamente a una tienda benéfica y la dejé en la entrada. Estaba en el maniquí del escaparate un mes antes de su lanzamiento. Se volvió loco. Dijo: ‘Si no la querías, deberías haber dicho simplemente que no la querías’. Ese fue el principio del fin”, aseguraba Noel Gallagher. Un detonante que suena a chiste y que provocó la disolución de una banda que es responsable de alguna de las mejores canciones de los últimos 30 años.

