Booking.com despide a 2 mil 700 empleados a través de un videomensaje de su CEO

Ámsterdam, 13 de febrero (RT).– La compañía Booking.com despidió este jueves a dos mil 700 empleados de atención al cliente en todo el mundo, en medio de planes de subcontratar casi todas sus operaciones relacionadas con la atención al usuario, recoge NL Times.

Los empleados afectados se enteraron de la resolución a través de un videomensaje enviado por el director ejecutivo de la compañía, Glenn Fogel, que les ofreció trasladarse a Majorel o de lo contrario perder sus puestos de trabajo. Asimismo, Fogel argumentó que la reorganización es necesaria para garantizar que la empresa siga siendo “suficientemente flexible”, de modo que haga falta emplear menos personal durante los períodos con menor actividad.

DECISIÓN POLÉMICA

