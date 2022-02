Show de medio tiempo del Super Bowl LVI deja divertidos MEMES del espectáculo

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo/EFE).- El show de medio tiempo del Super Bowl LVI dejó una gran cantidad de memes que fueron compartidos por los usuarios de redes sociales.

A algunos sorprendió el momento en el que el rapero 50 Cent apareció colgado de un techo.

Jaja no mames bajate de ahí wey xd #SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/462yt1nD1Q

Los Ángeles Rams conquistaron este domingo el segundo campeonato de la NFL de su historia al vencer 23-20 a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI.

El pasador de Los Ángeles, Matthew Stafford llevó al triunfo a su equipo con un pase de anotación para Cooper Kupp a sólo minuto y medio del final. Stafford acumuló tres envíos de anotación en el duelo.

Yo cantando las de Eminem por que son las únicas que me sé. #SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/WpJv15FLlg

El jugador más valioso del Super Bowl LVI fue el receptor de los Rams Cooper Kupp, quien recibió dos pases de anotación.

50 cent waiting for his turn like:#PepsiHalftime #HalfTimeShow pic.twitter.com/l8nHDRpU5Q

