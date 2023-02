Zambada revela sobornos con Fox y Calderón. Sólo por infiltrar SEIDO, 350 mil dólares

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).– El narcotraficante confeso Jesús “El Rey” Zambada García, hermano del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, –y un esperado testigo en el juicio contra Genaro García Luna–, reveló este lunes que pagó protección no sólo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa: también en el de Vicente Fox Quesada. Puso un ejemplo: sólo por infiltrar a uno de sus hombres en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO) soltó 350 mil dólares.

Durante la audiencia de este lunes en la Corte del Este de Nueva York, Zambada ha estado “conectando-cerrando” cada uno de los puntos declarados por otros testigos, como los pagos a García Luna, la guerra entre cárteles o la protección a los mismos desde el Gobierno de Fox (2000 a 2006), según informó el periodista de La Opinión de Los Ángeles, Jesús García.

Sobre el pago del infiltrado, Jesús Zambada dijo a las autoridades de EU que fue el caso de Edgar Bayardo, por el cual pagó tres veces 100 mil dólares para obtener promociones de Vayardo dentro de la entonces SIEDO, y el dinero fue para el sobrino de Genaro García Luna, Victor Hugo García.

De acuerdo con el periodista Keegan Hamilton, corresponsal de Vice, Zambada confirmó que a cambio de pagos mensuales de 350 mil dólares, Vayardo le pasaría información.

In exchange for monthly payments of $350K, Vayardo would pass Rey information:

"Sometimes when our jobs had been picked up by authorities, he'd tell us the DEA had seized it… I heard him talking with DEA agents over the radio 2-3 times."

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 13, 2023