Otro ataque contra el transporte público mata a un chofer en Chilpancingo, Guerrero

Cerca de las 7 de la noche, sicarios dispararon al menos a tres camionetas de pasajeros; quedó herido un transeúnte. Después del hecho, se suspendió el servicio de transporte en su totalidad. Durante el día trabajaron rutas de la ciudad, pero no las foráneas que vienen del sur y la de Chilapa. El Gobierno del estado había informado que ya operaba el 90 por ciento de las unidades y la SEG llamó a reanudar clases hoy. En la capital “hemos aprendido a vivir” con la violencia, dijo la Alcaldesa Norma Otilia Hernández.

Por Lenin Ocampo Torres, Luis Daniel Nava, Zacarías Cervantes y Karina Contreras

Chilpancingo, Chilapa y Acapulco, Guerrero, 13 de febrero (ElSur).- Una semana después del asesinato de cuatro choferes y amenazas a los transportistas, ayer se dio otro ataque a una base de Urvan de la colonia Javier Mina, donde murió un chofer y otro hombre quedó herido.

En la mañana, las rutas del Circuito Río Azul, Valle del Ocotito, Tierra Colorada y Chilapa no dieron servicio, mientras que en Chilpancingo poco a poco se restablecía el transporte, pero dejó de operar después del ataque contra sus compañeros.

Ayer cerca de las 7 de la noche, vecinos de la colonia Javier Mina reportaron fuertes detonaciones de arma de fuego en la zona, donde según testigos, sicarios que viajaban en un carro blanco y una motocicleta, abrieron fuego contra al menos tres Urvan que se encontraban estacionadas en una parada donde hacen base en esa colonia, quedando muerto el chofer de nombre Alejandro “N”; otro herido de nombre Leonardo “N”, quien en ese momento pasaba por la zona y la checadora sufrió una crisis nerviosa.

Personas que se encontraban en el lugar contaron que la gente salió corriendo y dos choferes lograron sacar sus unidades después del atentado.

A la zona llegaron socorristas a dar los primeros auxilios, trasladaron al herido a un hospital de la capital, pero se desconoce su estado de salud.

Al chofer muerto los vecinos lo taparon con una sábana.

La zona fue acordonada por las autoridades, para que la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciara las diligencias. En el punto encontraron varios casquillos de armas largas.

Chilpancingo, Gro. a 12 de febrero de 2024.— La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones en agravio de Alejandro “N” y Leonardo “N” en Chilpancingo de los Bravo. Nota completa 👉 https://t.co/0QSGeRzxF6 pic.twitter.com/zheLuCYEhl — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) February 13, 2024

Policías estatales, Guardia Nacional y el Ejército comenzaron la búsqueda de los agresores. Según un comunicado enviado a los medios después del suceso, “implementaron un operativo de reacción inmediata tras ataque a una Urvan en Chilpancingo”.

Por su parte, la FGE informó que abrió una carpeta de investigación por “el delito de homicidio y lesiones en agravio de Alejandro ‘N’ y Leonardo ‘N’ en Chilpancingo de los Bravo”.

Lo anterior para “esclarecer el ataque registrado contra una Urvan del servicio de transporte público en la colonia Javier Mina”.

El ataque se da luego del intento de reactivar el transporte en Chilpancingo. En el transcurso del día las Urvan de diferentes rutas comenzaron a circular por la ciudad.

En la mañana las amenazas y mensajes falsos enviados por redes sociales y grupos de WhatsApp inhibieron la salida de varias camionetas de rutas de transporte que operaron el sábado y domingo.

Antes de las 9 de la mañana hubo poco movimiento de camionetas Urvan, donde se observó a la gente esperando en las paradas, y dieron el servicio sólo las rutas Río Azul, Azteca, Renacimiento, PRD, Villas Laurel, María Dolores, Ruta Oriente, Independencia, Amate, Hospital General, Guerrero 200 y Los Ángeles.

Durante el resto del día se restableció el servicio transporte público, los taxistas salieron en su mayoría a las calles, pero todos dejaron de circular después de las 7 de la noche cuando sucedió el ataque en la base de la Javier Mina.

Los que pararon y ya no llegaron ni al retorno del Cuartel de Guardia Nacional entre Chilpancingo y Petaquillas, donde se puso un retén con policías estatales, son las rutas del Circuito Río Azul, Valle del Ocotito y Tierra Colorada, por lo que se vio a vecinos de esas zonas caminar para poder llegar a la capital.

En diferentes comunicados en páginas de Facebook se avisó a los usuarios de Tierra Colorada, Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía, Acahuitzotla, Mazatlán y Petaquillas, que “iban a dejar de laborar hasta nuevo aviso”.

Uno de los choferes de la ruta del Circuito Río Azul reveló que “sólo les dijeron sus dirigentes que no se iba a trabajar tres días”.

También los transportes de Colotlipa, Quechultenango, Mochitlán, Tepechicotlán y Chilapa suspendieron sus actividades y no llegaron a Chilpancingo.

La mayoría de las escuelas cancelaron las clases y avisaron desde el domingo, luego de los mensajes de amenazas que circularon.

En academias de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) se dieron las actividades de manera virtual y a Ciudad Universitaria acudieron los estudiantes a las clases presenciales en las facultades.

Las escuelas privadas abrieron sus puertas, pero algunos padres decidieron no llevar a sus hijos. En estas instituciones desde ayer implementaron las dos modalidades de tomar clases presenciales o de manera virtual.

El centro comercial Galerías Chilpancingo cerró a las 7 de la noche. Al igual la tienda departamental Liverpool y su restaurante, que normalmente cierran a las 9 de la noche y las 8:30.

Un encargado de seguridad del centro comercial dijo “que hasta que se restablezca el transporte en la tarde el horario será hasta las 7 de la noche”. El Cinépolis vendió su última función a las 7, cuando regularmente tiene funciones después de las 9 de la noche.

Durante el día hubo movilidad en las calles de Chilpancingo, donde comercios abrieron en el centro de la capital, pero cerraron más temprano de lo habitual.

El ataque en la colonia Javier Mina provocó que las Urvan y los taxis dejaran de operar, y los usuarios quedaron en las paradas esperando algún transporte.

Para hoy se prevé de nueva cuenta la suspensión en la mayoría de las escuelas y se desconoce si los transportistas saldrán a laborar.

AMENAZAS EN CHILAPA

Por amenazas a transportistas y maestros se suspendió el servicio de la ruta Chilapa-Chilpancingo, la salida de los taxis locales a comunidades y las clases en escuelas de nivel básico de la región.

Desde las 6 de la mañana de este lunes, cientos de usuarios que pretendían trasladarse a la capital del estado quedaron varados en espera de camionetas tipo Urvan en los sitios La Montaña y Morelos.

En ambas bases ubicadas en la avenida Municipio Libre y en las inmediaciones de la glorieta Eucaria Apreza, no hubo personal que brindara información.

En la mañana no hubo autobuses de la ruta Tlapa-Chilpancingo en la central camionera ubicada en el boulevard, a unos metros de la tienda Super Ché.

Conductores de taxis consultados dijeron que no podían salir de la zona urbana de Chilapa por un mensaje de audio que circuló el domingo, donde un supuesto transportista pedía a sus compañeros no salir a las comunidades.

Por otro lado, también se han viralizado mensajes anónimos dirigidos contra maestros y directores de las escuelas.

Esto ha provocado que maestros de escuelas de nivel básico ubicadas en localidades de Zitlala y en localidades que se encuentran sobre la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera suspendieran clases lunes y martes.

SE RESTABLECE AL 90% EL TRANSPORTE PÚBLICO EN CHILPANCINGO, DICE EL GOBIERNO DEL ESTADO

El director de la Comisión Técnica de Transportes estatal, Arturo Salinas Sandoval dijo al mediodía de ayer que se había restablecido el 90 por ciento de las mil 500 Urvan y taxis que prestan el servicio local en la capital.

En conferencia de prensa encabezada por el director general de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, se informó que se ha reunido con los dirigentes de todas las organizaciones del transporte a los que les han dado garantías de seguridad.

Sin embargo, atajó que el Gobierno estatal “no pacta con quienes están fuera de la Ley, el único pacto que tiene es con el pueblo de Guerrero”, dijo.

Agregó: “No pactamos con nadie, lo más conveniente sería hacer lo que hacen en otros lados, tener reuniones ocultas, pero nosotros no vamos a caer en esa dinámica, vamos a seguir transitando en la cultura de la legalidad”, dijo, pero no precisó en qué “otros lados” sí pactan y tienen reuniones “ocultas”.

C O M U N I C A D O pic.twitter.com/9lpwSInyLy — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 13, 2024

Aunque se ha sabido por la misma Alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, que se ha reunido con algunos dirigentes de transportistas para que se restablezca el servicio, ayer en la conferencia de prensa semanal cuando se le preguntó con quiénes se ha reunido, qué les ha propuesto y qué le han respondido, no contestó y dijo que ha sido para pedirles que reanuden el servicio.

Rodríguez Cisneros informó que también se reúnen con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para que se reanuden las clases este martes.

Las clases están suspendidas desde la semana pasada después de los ataques a los transportistas que dejaron el lunes cuatro muertos, uno de ellos incinerado en su propio vehículo, lo que generó pánico, por lo que los choferes suspendieron el servicio y con ello se paralizaron las actividades en las escuelas, y parcialmente también en las oficinas de los tres órdenes de Gobierno.

En cuanto al servicio foráneo, que este viernes volvió a parar, sobre todo en la conocida ruta Circuito Azul que abarca los municipios de Mochitlán y Quechultenango, así como la ruta del Valle del Ocotito, Rodríguez Cisneros y el mismo Salinas Sandoval anunciaron que tendrían una reunión para escuchar sus demandas.

Los dos funcionarios llegaron a las 12 del día a la base de las Urvan del mercado Baltasar R. Leyva Mancilla para dar una conferencia de prensa, y hablar del avance en las pláticas para la reanudación del servicio.

A esa hora, en efecto, se habían incorporado más unidades tanto de taxis como de Urvan para dar el servicio, “ustedes pueden ver que ya hay más unidades en las vialidades, se está normalizando el servicio”, dijo Salinas Sandoval, quien aseguró que tenían confirmado que a esa hora ya estaban circulando el 90 por ciento de las unidades.

El funcionario afirmó que lo que les ofrecen en las mesas de diálogo a los transportistas es solamente seguridad.

Francisco Rodríguez declaró por su parte que los operativos y los filtros del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Estatal serán permanentes y en diferentes puntos de la ciudad, y destacó que en las últimas 72 horas no haya ocurrido ningún homicidio en la capital, como resultado de estas acciones.

Rodríguez Cisneros, aseguró que el transporte público cuenta con las garantías de seguridad para seguir operando con normalidad.

El director de Gobernación pidió a la ciudadanía y a los transportistas que no participen ni fomenten “las campañas de desinformación que hay en redes sociales y que buscan generar temor en la sociedad”.

Dijo que por instrucciones del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, ha dialogado de manera constante y permanente con todos los líderes transportistas, no sólo de la capital, sino de todo el estado, para atender todos los “incidentes” que ha sufrido ese sector.

Mencionó que en las acciones de seguridad y prevención del delito participan elementos de la Policía del Estado, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, y destacó que como resultados la capital cumplió ayer 72 horas sin incidentes graves.

Insistió a los concesionarios y a la sociedad misma “que no seamos parte del brazo de los grupos que pretenden generar psicosis e inestabilidad, que no andemos compartiendo desinformación, mensajes falsos que buscan alarmar a la sociedad, tenemos que unirnos todos y construir una cultura de la legalidad que nos permitan a todas y todos salir adelante cuando se den este tipo de situaciones”.

Informó que existen canales oficiales de comunicación, como la página del gobierno del estado, el área de Comunicación Social del mismo gobierno, y la página de la Secretaría General de Gobierno, en donde se comparte información de manera oportuna.

Respecto a la suspensión de clases, indicó que hay coordinación con la SEG para que se establezcan las comunicaciones necesarias a fin de notificar a directivos y supervisores que reactiven las actividades escolares.

Pide la SEG a padres y trabajadores que regresen a clases presenciales en la zona Centro

La secretaría de Educación Guerrero (SEG) convocó a directivos, docentes, administrativos, madres y padres de familia, sobre todo de la zona Centro del estado, a continuar las actividades acádemicas de manera presencial.

Sobre ello, la dependencia argumentó que el regreso a clases de manera presencial debe darse, “toda vez que el servicio del transporte público se ha estado restableciendo en forma generalizada”, en un comunicado distribuido a las 6:35 de la tarde.

La SEG les pidió estar atentos y mantenerse informados a través de los medios oficiales de gobierno estatal.

Por su parte, el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, informó antes de mediodía que este lunes, en Chilpancingo, 80 escuelas no tuvieron clases presenciales sino virtuales, mientras que en Taxco, al menos 50 planteles ya regresaron a las aulas.

En declaraciones al concluir el acto de inicio del ciclo escolar en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), Marcial Rodríguez informó que “en el caso de Taxco, afortunamente, se ha ido recuperando el servicio de transporte público. Tenemos ya más del 50 por ciento de las escuelas (de 80 planteles) en clases presenciales. El caso de Chilpancingo ha sido más difícil”.

Indicó que según un reporte de las 11 de la mañana, cuando se hizo la entrevista, la causa era la falta de transporte público, por mensajes que circula en redes y que ocasionan temor entre la comunidad educativa, “lo que se ha referido es que los estudiantes continúan en clases virtuales”.

Precisó que en la capital, las escuelas ubicadas en la zona rural sí tienen clases presenciales.

El secretario dijo que espera que se normalice el transporte en la capital, para que en la “misma dimensión se puedan regularizar las clases presenciales”. Precisó que son alrededor de 80 escuelas en la capital las que no tuvieron clases presenciales.

Sobre las acciones de seguridad que se tomarán para el regreso a las clases, de manera paulatina, el secretario respondió que a la SEG no le toca la seguridad, “a nosotros nos toca la parte educativa. La seguridad le toca a otro secretariado, pero estamos en coordinación y ha habido varios comunicados, de cómo se han estado haciendo varios recorridos de seguridad en el transporte público”.

El que se reanuden las clases presenciales “depende de la reactivación del transporte público, porque si no, los estudiantes no se pueden trasladar”.

Sobre la recuperación de las escuelas afectadas por el huracán Otis, Rodríguez Saldaña indicó que todo va muy bien y recordó que se han entregado 848 tarjetas del banco del Bienestar a los comités de padres de familia.

Reiteró que se les va a depositar el dinero esta semana y que las rehabilitaciones se harán con base en los expedientes del censo que hizo la dependencia.

Por la tarde-noche, la SEG emitió un comunicado donde convoca a los “directivos, docentes, administrativos, madres y padres de familia del estado, en particular de la región Centro, a continuar con las actividades académicas y administrativas de manera presencial, toda vez que el servicio de transporte público se ha restablecido en forma generalizada”.

La dependencia pide que se estén atentos y mantenerse informados a través de los “medios oficiales el gobierno estatal”.

En Chilpancingo “hemos aprendido a vivir” con la violencia, dice la alcaldesa

Mientras la capital del estado siguió ayer por segunda semana semi paralizada por la violencia que derivó en la suspensión del transporte, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez informó que se ha reunido con dirigentes de transportistas para pedirles que reinicien el servicio pero no quiso precisar con quiénes, qué les ha propuesto y lo que le han respondido.

Reveló que se ha reunido con dirigentes de transportistas para pedirles que reinicien el servicio pero no quiso precisar con quiénes, que les ha propuesto y lo que le han respondido.

Presumió que tiene amistad con muchos dirigentes transportistas y que conoce a muchos, pero sus acuerdos con ellos no le corresponde decirlo.

Explicó que tampoco podría decir los nombres con quienes se ha reunido porque así se lo han pedido, “porque hay mucha percepción de inseguridad” mediante las redes sociales y le pidieron salvaguardar sus nombres.

El riesgo es para todos

Norma Otilia Hernández Martínez, volvió a desestimar la gravedad del problema del paro de transporte en su conferencia de prensa semanal.

Dijo que desde cuando inicia el problema de la violencia, hace 15 o 20 años, ya “era súper agresiva, no salíamos de las casas, las clases se suspendieron y hemos aprendido a vivir con eso”.

“Yo lo digo porque ahora no nada más el periodismo considero que es uno de los más peligrosos, también el tema de ser político, principalmente cuando se toman decisiones, así como un comerciante o un transportista”, y adelantó que cada día “nos vamos a enfrentar a más retos y desafíos”.

Insistió en lo que ya ha dicho en otras ocasiones, que “no nos puede ganar el miedo, el día que nosotros dominemos el miedo, va a ser el día que nos vamos a apoderar de lo que nos toca y nos corresponde como sociedad”.

Añadió que recuperar los espacios públicos es un triunfo sobre la delincuencia, pero que se tiene que trabajar en equipo “sin fobias, sin protagonismos, desde los tres órdenes de gobierno cada quien en lo que nos toca hacer, coordinados, unificar esfuerzos y recursos, pero también la sociedad que le toca la educación, la vigilancia de sus hijos y cultivar cosas buenas en sus hijos”.

Siguió: “Cada uno tiene un papel, quisiera abrirme un poco más, pero por mesura y por prudencia; como presidenta mi papel es la gobernabilidad, no fomentar discursos de odio, de resentimiento, ni de frustración, sino hablar de una realidad, porque si hay una realidad que estamos enfrentando pero no podemos solos, tenemos que hacerlo todos”.

Informó que con el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado se han reanudado las mesas de coordinación de manera “muy importante” y que cree que ya están trabajando “muy bien y nos ha escuchado los planteamientos”.

Anunció que en materia de prevención del delito en Chilpancingo vienen varios proyectos “pero no se los quiero comentar por la misma secrecía del tema”.

En respuesta a una pregunta, la alcaldesa reconoció que no ha intentado hablar con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para contarle el problema de la inseguridad.

“No he tenido en este momento la necesidad de hablar con el presidente de la República”, aunque se lo han planteado varios presidentes municipales en estas últimas semanas, “para generar una reunión con él y los municipios más importantes”.

Indicó que pensaban abordarlo en Iguala ahora que viniera el 24 de febrero, “pero ya se canceló su visita”. Sin embargo, dijo que siguen revisando la propuesta de buscarlo.

Por lo pronto, añadió que en su caso “vamos a dar este voto de confianza con esta nueva coordinación que tenemos con el gobierno estatal y el gobierno federal, creo que ya hay mucha sinergia, creemos que la estrategia y la inversión que se va a realizar va a ser definitiva para poder prevenir el delito”.

Está preparada para “no ser” candidata

Con respecto a sus aspiraciones, ahora que se ha esfumado la posibilidad de que sea candidata a la senaduría, dijo que buscará la reelección, pero que no la mueve un cargo y que está preparada “para ser y no ser”.

Llamó a la dirigencia nacional y estatal de su partido, Morena, a que tome en cuenta a las mujeres y hombres que quiere el pueblo, “si quiere ganar las elecciones”.

Añadió que las campañas tienen que ser “de a pie, de territorio, pero principalmente de resultados”.

La alcaldesa aseguró que si finalmente no queda no se va a ir de su partido, “estoy lista y preparada para ser y no ser”.

“Yo creo en mi partido, estoy en espera. Voy a esperar, quiero que se haga de la mejor manera, si no se hace yo regreso al pueblo y tendría que volver a preguntarle al pueblo si estaría de acuerdo que yo continuara”.

Se quejó que “le pegan” a nivel nacional y estatal en los medios de comunicación “porque no me pueden acusar de incompetente ni de corrupta o de que no esté atendiendo o enfrentando las situaciones del municipio, y eso duele, pero tengo que asumir las consecuencias”.

Foto: Jesús Eduardo Guerrero

